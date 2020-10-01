Воронежцы могут поддержать «Вкуснотеево» в борьбе за звание «Марка №1 в России»

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В этом году именитые шеф-повары, известные диетологи и профессиональные тренеры признали воронежское «Вкуснотеево» победителем в номинации «Лучшая торговая марка». Ранее в основной номинации «Лучший продукт - 2020» золотую медаль получил Super-йогурт. «Молвест» завоевал высшую награду в этом году и за сливочное масло «Вкуснотеево» на крупнейшем в России смотре достижений сельского хозяйства «Золотая осень».

Но с 28 сентября по 4 октября уже не повара, дегустаторы или ресторанные критики, а мы с вами, те, кто выбирает «Вкуснотеево» для себя и своих близких, можем вручить любимым продуктам премию «Марка №1 в России». Стартовало открытое народное голосование!

Достаточно на официальном сайте конкурса проголосовать за любимые «Продовольственные товары». Заполнить анкету может любой желающий, достаточно представиться, указать город проживания и оставить электронную почту. После этого вы сможете самостоятельно написать те наименования, которые сочтете наиболее достойными. В анкетах данного блока предложены 32 категории.

В этом году продукты «Вкуснотеево» претендуют на звание «Марка №1 в России» в номинациях «Молоко», «Кисломолочные продукты» и «Масло сливочное». Победителями конкурса станут те марки, которые соответственно наберут наибольшее количество голосов.

С 1998 года премия «Марка №1 в России» проходит ежегодно и представляет собой одну из самых значимых на отечественном рынке.

Ссылка на народное голосование https://narodnayamarka.ru/anketa-2020-prodovolstvennye-tovary

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Подробнее об участниках, правилах ,времени и месте проведения на сайте

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