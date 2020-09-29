Всемирный день сердца: как в Воронеже страховые представители помогают пациентам с опасными заболеваниями

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29 сентября ежегодно в мире празднуют Всемирный день сердца - в 2020 году в России его отметят в 20-й раз. Это глобальная кампания в области здравоохранения, задача которой - повысить осведомленность о заболеваниях сердечно-сосудистой системы, причинах их возникновения и способах предотвращения.

В преддверии этого дня «Комсомольская правда в Воронеже» вместе с Территориальным фондом обязательного медицинского страхования (ТФОМС) нашего региона провели совместную акцию: мы проверили, как происходит взаимодействие между пациентами, у которых есть проблемы с сердцем, и страховыми представителями.

Несмотря на пандемию коронавируса и сопутствующие противоэпидемиологические меры, диспансерное наблюдение для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями не прекращалось. Они в полном объеме получали медицинскую помощь, равно как и пациенты с онкологическими заболеваниями, болезнями эндокринной системы, а также находящиеся на заместительной почечной терапии (диализе).

- Снижение смертности от болезней системы кровообращения входит в национальный проект «Здравоохранение» и является одной из ключевых целей. Смертность от инфарктов, инсультов и других сосудистых нарушений должна быть снижена почти на треть. А это значит, что, во-первых, такие болезни должны обнаруживать на ранних этапах при прохождении диспансеризации и профосмотров, а, во-вторых, пациентов с выявленными заболеваниями необходимо своевременно брать на диспансерное наблюдение, мониторить и контролировать течение болезни, чтобы не допустить ухудшения или осложнений. Именно при БСК своевременная профилактика обеспечивает более 50 % успеха в борьбе с заболеванием, - отмечает Евгения Исаенкова, начальник отдела организации ОМС и взаимодействия с участниками и субъектами ОМС Территориального фонда обязательного медицинского страхования Воронежской области, - отмечает Евгения Исаенкова, начальник отдела организации ОМС и взаимодействия с участниками и субъектами ОМС.

Два вида пациентов

Если бы нужно бы существовало понятие «идеальный пациент», то Маргарита Михайлова могла бы ему соответствовать - ей сейчас 73 года. Проблемы с сердцем уженщина начались сразу после того, как у нее выявили сахарный диабет. Тогда ей было 46 лет. Появилось высокое давление, а вместе с ним и прочие перебои. С тех пор она регулярно проверяется и каждый месяц ходит на прием к эндокринологу.

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- Два раза в год мне обязательно звонят из страховой компании и спрашивают, проходила ли я диспансерный осмотр. Во время пандемии коронавируса у меня также спрашивали, есть ли какие-либо сложности, полностью ли прошла обследования, обеспечена ли лекарствами, - делится Маргарита Михайлова.

Но большинство из нас, согласитесь, не столь усердно следит за собственным здоровьем. Это подтвердилось и во время нашей акции.

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- Каких-либо сигналов у меня никогда не было. Попал в больницу с переломом - там померили давление. Оказалось, что у меня оно постоянно повышенное. После обратился в поликлинику, где мне уже провели все анализы и назначили лечение. Теперь мне ежедневно нужно пить таблетки, однако иногда случаются кризисы, когда давление сильно повышается. К сожалению, диспансеризацию зачастую я не успеваю пройти. Но когда уже прижмет, приходится делать. Мне очень нравится, что когда нет возможности записаться к врачу, страховые представители помогают, - отмечает 39-летний Константин Агеев.

Немного статистики

О возможности прохождения диспансерного наблюдения в поликлинике по месту прикрепления за первое полугодие 2020-го проинформировано:

«Инко-Мед» - 98 343 «СОГАЗ-Мед» - 88 588

Доля прошедших диспансерное наблюдение от числа поставленных на диспансерный учет за первое полугодие 2020 го:

«Инко-Мед» - 31,96% «СОГАЗ-Мед» - 75,15%

Количество застрахованных лиц, направленных на диспансерное наблюдение, имеющих болезни системы кровообращения за первое полугодие 2020-го:

«Инко-Мед» - 205908 «СОГАЗ-Мед» - 58 653

Всего проинформированы о необходимости и возможности диспансерного обследования за 6 месяцев текущего года 128151 житель области, страдающий болезнями состемы кровообращения.

Чем помогают страховые представители?

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- Страховые представители ведут большую работу по информационному сопровождению пациентов с болезнями системы кровообращения. Это и контроль за своевременностью взятия пациентов с впервые выявленными диагнозами под диспансерное наблюдение. И контроль за сроками плановой госпитализации. Нередко бывает, что пациенты в силу обстоятельств сами сдвинули сроки, но, если есть необходимость, страховые представители согласовывают новую дату госпитализации, - подчеркнул Павел Тютин, руководитель группы защиты прав застрахованных воронежского филиала «СОГАЗ-Мед».

Во время, когда угроза распространения коронавируса достаточно высока, - заболеть могут как пациенты, так и врачи. Страховые представители помогают систематизировать работу и организовать доступное диспансерное наблюдение.

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- Информационное сопровождение мы осуществляем с помощью сервиса, который предоставил нам ТФОМС. Медорганизации размещают там сведения о тех, кого бы они хотели видеть у себя на диспансерном наблюдении. Страховая компания, исходя из этих списков, информирует людей о необходимости пройти процедуру. Мы отправляем смс, звоним, отправляем сообщения на почту, - рассказала Анна Балашова, ведущий специалист отдела по защите прав застрахованных компании «Инко-Мед».

Конечно, во время особых мер нужны и особые подходы к лечению и диспансерному наблюдению. Сейчас, например, активно внедряются телемедицинские технологии.

- У нас есть позитивный опыт оказания дистанционной помощи. В период пандемии еще раз подтвердил свою эффективность проект по дистанционному кардиомониторингу с использованием телемедицинских технологий, который реализуется в регионе на базе информационной платформы фонда «ИСЗЛ». К примеру, в Воронежской городской клинической поликлинике № 1 его показатели говорят сами за себя. Количество вызовов скорой помощи с диагнозом гипертоническая болезнь и ОНМК к пациентам 1-й поликлиники не только уменьшилось по сравнению с прошлым годом, но сложилось почти в 2 раза ниже, чем во многих других воронежских поликлиниках. При этом у хронических больных, относящихся к группе повышенного риска, была возможность отказаться от визитов в поликлинику, что немаловажно в условиях пандемии. А значит, опыт нужно развивать, перенимать другим медицинским организациям, - подчеркнула Евгения Исаенкова, начальник отдела организации ОМС и взаимодействия с участниками и субъектами ОМС.