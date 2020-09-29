ВТБ открыл новый офис обслуживания в Воронеже

Новая точка обслуживания будет работать с понедельника по пятницу с 9-00 до 18-00

Новое отделение, расположенное по адресу 9 января 233/35, стало 19-й точкой продаж региональной сети банка в Воронежской области.

В открывшемся офисе клиентам доступен весь спектр основных операций: для предпринимателей – расчетно-кассовое обслуживание, кредитование и депозиты, для населения – оформление карт и кредитов наличными, открытие счетов или вкладов, осуществление денежных переводов. Кроме того, здесь можно получить консультацию по вопросам оформления ипотеки, автокредитов и инвестиционных продуктов, а также пройти биометрическую регистрацию.

В отделении установлено 4 современных устройства самообслуживания, с помощью которых клиенты могут в любое время осуществить необходимые платежи и переводы, пополнить счет, внести платеж по кредиту, а также снять наличные в круглосуточном режиме семь дней в неделю. Новая точка обслуживания будет работать с понедельника по пятницу с 9-00 до 18-00 часов.

Управляющий ВТБ в Воронежской области, вице-президент Владимир Пенин отметил: «Новый офис расположен в динамично развивающемся районе города – там, где плотность населения существенно увеличилась в последние несколько лет. Мы понимаем, что, несмотря на стремительное развитие дистанционных каналов обслуживания, многим клиентам по-прежнему важна возможность посетить офис, лично пообщаться со специалистом и оформить услугу непосредственно на месте. Нам важно оставаться доступными для своих клиентов, и мы продолжаем реализовывать свои планы по развитию сети обслуживания в регионе».

Банк ВТБ (ПАО)