Фестиваль уличного кино в Воронеже:ТОП-5 картин, которые вы могли пропустить

Заглянула конкурсная программа на минувших выходных и в Воронеж Фото: Предоставлено организаторами

С августа по сентябрь по стране колесит Фестиваль уличного кино: лучшие короткометражные работы российских режиссеров показывают в более 600 населенных пунктов от Калининграда до Владивостока. Заглянула конкурсная программа на минувших выходных и в Воронеж.

Хотя мы и анонсировали этот проект, но все же далеко не всем удалось добраться до импровизированного зрительского зала под открытым небом. Все фильмы фестиваля можно посмотреть в онлайн-кинотеатре МТС ТВ, вне зависимости от того, каким оператором связи вы пользуетесь.

Корреспонденты «КП Воронеж» побывали на показе и хотели бы обратить ваше внимание на те работы, которые заставляют по-новому взглянуть не только на отечественный кинематограф, но и на некоторые жизненные ситуации.

Я тебя вижу(+16)

Режиссер Денис Кудрявцев

Хронометраж: 18 минут

О чем: Беспризорница, живущая за счет воровства, угоняет автомобиль с крупной суммой денег. На заднем сидении автомобиля оказывается пассажир - слепой парень, которому предстоит важная операция. Но научиться видеть нужно обоим.

Почему стоит посмотреть: Режиссер Денис Кудрявцев учился в Воронежской академии искусств - неплохо бы знать, что снимают наши земляки. Кстати, ребята, снявшиеся в фильме, - воспитанники детских домов. Они не профессиональные актеры, но им хочется верить.

Денис Кудрявцев после показа пообщался со зрителями Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

- Лет пять назад активно начал снимать фильмы-короткометражки. «Я тебя вижу» - одна из первых моих работ. Среда сейчас настолько большая, что у каждого формата найдется свой зритель. Короткометражки в первую очередь снимаются для фестивалей. Конечно, у них есть и вторая жизнь - в интернете. Изначально режиссер делает подобные работы, чтобы показать свой потенциал, так сказать «размять руки» перед переходом к большому кино. Можно сказать, что короткий метр в нашей стране - это трамплин для талантливых ребят, - считает Денис Кудрявцев.- Короткий метр, на мой взгляд, сложная форма. Гораздо сложнее, чем даже большое кино, потому что в 15-20 минут нужно уложить историю, которая будет понятна и близка зрителю. Если за это время ты можешь всколыхнуть сердце, значит с уверенностью можно смотреть в будущее.

Подвиг(+16)

Режиссер Иван Петухов

Хронометраж: 15 минут

О чем:Клерк Василий отправляет ненавистному начальнику экспрессивное сообщение в духе: «Вот, что я думаю о ваших методах управления». Но сладкое чувство освобождения из офисного рабства сменяется тревогой за будущее, тем более что босс тут же начинает что-то печатать в ответ…

Кадр из фильма "Подвиг"

Почему стоит посмотреть:Достойных фильмов в формате Screenlife в целом не так много - а это яркий представитель жанра. За короткое время вы сможете ощутить и комедийность, и драму ситуации.

- После длительного карантина воронежский зритель соскучился по кино на большом экране. Весной и летом в Воронеже мы отмечали 4-хкратный рост просмотров фильмов в онлайн-кинотеатрах по сравнению с прошлым годом. И в этом плане Фестиваль уличного кино стал настоящим праздником для киноманов, поскольку позволяет в достаточно безопасном формате – опен-эйр – познакомиться со «свежим» дыханием российского кинематографа – работами молодых и талантливых авторов. «Короткометражки» - это настоящий символ времени. Лаконичные видео с динамичным сюжетом буквально захватили интернет, их удобно смотреть через смартфон или планшет, когда выдается свободная минутка и хочется немного отвлечься от будничной суеты. Экосистема МТС предоставляет такие возможности пользователям, поэтому на МТС ТВ можно найти много качественного и интересного контента, в том числе и работы участников Фестиваля. Смотреть фильмы и передачи можно любым удобным способом - на смартфоне, планшете, компьютере, на интерактивных приставках или в Smart-TV. При этом вход в наш онлайн-кинотеатр доступен для всех, вне зависимости от оператора связи, - отметил директор МТС в Воронежской области Андрей Перагов.

Большинство фильмов будут интересны зрителям самых разных возрастов Фото: Предоставлено организаторами

Маруся(+6)

Режиссер Светлана Устинова

Хронометраж: 11 минут

О чем: Стандартный зачин: девушка Маруся мечтает стать звездой, но заикание мешает ей поступить в учебное заведение. Но однажды она случайно сталкивается со своим кумиром - и тот помогает ей двигаться дальше.

Почему стоит посмотреть: Мария Поезжаева - вряд ли сейчас это имя многое кому-то скажет, однако есть хорошая вероятность, что через несколько лет вы будет говорить знакомым, что одним из первых увидели, как чувственно играет эта великолепная актриса.

Подводник(+12)

Режиссер Александр Назаров

Хронометраж: 16 минут

О чем: Света, двое ее детей и отчим Семен отмечают день рождения героя-подводника Виктора - первого мужа Светы, пропавшего без вести пять лет назад. Прямо во время тоста за именинника тот неожиданно возвращается домой и утверждает, что все это время выполнял задание Родины.

Почему стоит посмотреть: Загадка, если она не банальна, всегда привлекает - а в это фильме поверьте, есть над чем поломать голову. Да и в чувстве юмора Александру Назарову отказать нельзя.

Все фильмы фестиваля можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Фото: Предоставлено организаторами

Белым по черному(+12)

Режиссер Антон Мамыкин

Хронометраж: 15 минут

О чем: Честный шахтер признается в измене своей жене, после чего грязь к нему в буквальном смысле не прилипает. Но жизнь от этого становится только сложнее.

Почему стоит посмотреть: Визуальная составляющая может впечатлять, покорять и вдохновлять, но при всем при этом она должна подкреплять основное повествование. В этой ленте именно картинка помогает понять идею автора.