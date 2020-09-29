Воронежцам предложили раскрасить исторический арт-объект «Звезды» на проспекте Революции

фото управы Центрального района Воронежа

Управа Центрального района Воронежа, «Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры» и Дом детства и юношества с 1 октября проводят конкурс на лучшее колористическое оформление арт-объекта советской эпохи «Звезды». Напомним, сильно обветшавшую конструкцию демонтировали в 2018 году и восстановили. Вернуть «Звезды» на прежнее место – в арку между 47 и 49 домами - планируется в 2021 году. Сейчас осталось только их раскрасить.

Дело в том, что первоначальный вид арт-объекта утрачен, практически никто из старожилов не может вспомнить, как он был раскрашен.

- В связи с тем, что отсутствует полная информация по декоративному модулю, его изначальной цветовой гамме, а также об авторе, у участников конкурса есть уникальная возможность поучаствовать в реконструкции арт-объекта «Звезды», создать свой проект колористического решения, который гармонично впишется в современную городскую среду, - рассказали в управе Центрального района.

Проекты необходимо направлять до 16 ноября 2020 года на электронную почту ddiu.centr@yandex.ru. Участникам конкурса необходимо заполнить заявку в произвольной форме с указанием ОУ, ФИО участника, ФИО руководителя, название работы и краткое содержание, видеоматериалы, по возможности, загрузить на любой сервис хранения. Итоги конкурса подведут 26 ноября 2020 года. Оценивать предложения будут специалисты, имеющие профессиональное художественное образование, краеведы, представители управы и Воронежского областного отделения ВОО «Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры».