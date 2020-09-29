Иван Кандыбин: Городская среда не будет комфортной, если ее навязали

Фото: архив voronezh.er.ru

О том, как эта инициатива меняет облик воронежских сел и городов, и какую роль в ее реализации играют сами воронежцы, «Комсомольской правде» рассказал региональный координатор партийного проекта «Городская среда», депутат Воронежской городской Думы Иван Кандыбин.

- Как вы оцениваете значение этого партпроекта для Воронежа и области?

- Важность и актуальность этого проекта сложно переоценить, ведь он направлен на формирование комфортной городской среды. Главное слово здесь - комфортной! Огромный плюс проекта – комплексный подход к благоустройству общественных, видовых и ландшафтных мест. Это и асфальтирование территории, и установка скамеек, урн, элементов детского игрового оборудования, ограждения и озеленение.

И вот что еще очень важно: при благоустройстве жители сами определяют перечень необходимых работ, а также обеспечивают общественный контроль на каждом этапе реализации программы, ведь городская среда никогда не будет комфортной, если она кем-то навязана.

- Что уже удалось сделать в рамках «Городской среды»?

- Необходимо отметить, что проект был инициирован партией в 2017 году и обеспечен бюджетным финансирование всех уровней. Благодаря этому, например, в Воронежской области в 2017 году удалось благоустроить 147 дворов и 19 видовых мест, а в 2018 году новый облик получили 116 дворов и 31 общественная территория. Что касается областного центра, то с 2017 по 2020 год здесь были благоустроены 378 дворовых территорий.

В текущем году в Воронеже уже завершено благоустройство девяти дворовых территорий, а работы в еще 49 дворах идут полным ходом. Всего же в 2020 году в областном центре в рамках городской программы по благоустройству преобразятся 58 дворов.

- Каковы дальнейшие перспективы проекта, и есть ли какие-то конкретные наметки на этот счет?

- Партийный проект «Городская среда» синхронизирован с муниципальной программой «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Воронеж на 2018- 2024 годы». Перечень благоустраиваемых дворов и общественных пространств определен на основании поданных от жителей заявок.

Фото: архив voronezh.er.ru

Всего в рамках этой программы на территории Воронежа до 2024 года планируют благоустроить 459 дворов и 92 общественно значимых пространства. Уверен, что проект по благоустройству территорий будет существовать до тех пор, пока мы не приведем в соответствие все нуждающиеся в этом дворы.

Однако ключевыми показателями партийного проекта «Городская среда» я бы назвал другие. В первую очередь, встречи с людьми, совместное обсуждение планов и дизайн-проектов, а также число воронежцев, вовлеченных в общую работу по благоустройству дворов и общественных территорий. Поэтому я призываю жителей Воронежской области активно включаться в партпроект, обращаться в приемную «Единой России», и вместе с координатором проекта привлекать к участию депутатов всех уровней.

Дмитрий Калинин