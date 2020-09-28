Владимир Ходырев вновь избран председателем Воронежской гордумы

.

Председателем Воронежской городской думы был переизбран Владимир Ходырев. За его кандидатуру проголосовал новый состав городского парламента. Первое заседание состоялось сегодня, в понедельник, 28 сентября.

Спикера депутаты выбирали во время тайного голосования. Владимира Ходырева поддержали 32 парламентария, против высказался только один. К сожалению, новоиспеченный спикер не смог присутствовать на заседании, но принимал в нем участие по видеосвязи. Глава городского избиркома Валерий Бунеев пояснил, что он отсутствует «по уважительной причине». Заседание проводил старший по возрасту депутат Александр Жуков.

.

Владимир Ходырев пообщался с коллегами по видеосвязи и поблагодарил коллег по парламенту за оказанное доверие.

– Уверен, что мы будем работать также слаженно, а наша деятельность будет направлена на улучшение благосостояния жителей Воронежа, – отметил Владимир Ходырев.

Он также рекомендовал на должность первого заместителя председателя гордумы Александра Провоторова. Коллеги его предложение поддержали. Еще одного заместителя Владимир Ходырев пообещал внести после возвращения на работу.

Кроме того, на первом заседании депутаты обсудили итоги выборов, которые прошли 13 сентября. Состав гордумы обновился почти на половину – 44%. В составе пятого созыва 16 новичков. Большинство, а именно 20 кресел по одномандатным округам и пять по партсписку достались представителям «Единой России». КПРФ получила два и три мандата. «Справедливой России» достался один и два мандата. ЛДПР и «Родина» получили по одному мандату по партийным спискам. Еще одно кресло получил самовыдвиженец Алексей Памфилов. Всем парламентариям Валерий Бунеев вручил удостоверения.

Присутствующий на заседании губернатор Александр Гусев поздравил депутатов и отметил, что под руководством Владимира Ходырева горДума будет работать так же эффективно, как и в предыдущие годы. Напомним, ранее на конференции «Единой России» глава региона порекомендовал его кандидатуру на должность спикера. Губернатор поблагодарил парламентариев за то, что они достойно вели предвыборную кампанию, без «грязных технологий» и напутствовал выполнять обещания, которые были даны избирателям.

– У вас сложилось хорошее взаимодействие с администрацией города, надеюсь, что и с правительством Воронежской области оно будет таким же. Сейчас ответственный период, впереди формирование бюджета. Мы знаем, какая непростая экономическая ситуация сейчас. Но наши возможности сохранились в плановых значениях. Надеюсь, что задачи, связанные с развитием города, все планы и перспективы будут исполняться.

Мэр Вадим Кстенин также рассказал о необходимости сохранить формат взаимодействия, который был с гордумой прошлого созыва.

– Не всегда решения были простыми. Многие вещи, которые нам приходилось принимать, были болезненными. Но мы все делали для повышения благосостояния наших граждан, их комфортности. Я очень рассчитываю, что мы быстро сформируем все необходимые комитеты. Работать мы привыкли быстро, – сказал Вадим Кстенин.

О том, какие вопросы будут в первую очередь решать парламентарии, рассказал депутат Александр Жуков.

– Для того, чтобы горДума могла работать полноценно, нужно сначала сформировать все комиссии. Любой вопрос, любое предложение, которые поступают к нам от жителей Воронежа, обсуждаются профильными комиссиями. Как только они будут созданы, мы включимся в работу. Во время предвыборной компании много дано было обещаний, много пожеланий мы получили от горожан. Их надо все реализовать, – резюмировал Александр Жуков.