«Вкуснотеево» вновь поборется за звание «Марка №1 в России»

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Стартовало открытое голосование в рамках ежегодной премии «Марка №1 в России». Организаторы не просто так говорят, что их проект построен на доверии потребителей. Ведь именно мы с вами на официальном сайте конкурса будем определять наиболее успешные товары и услуги в различных категориях.

С 28 сентября можно проголосовать за любимые «Продовольственные товары» - именно так называется один из важнейших блоков конкурса. Заполнить анкету может любой желающий, достаточно представиться, указать город проживания и оставить электронную почту. После этого вы сможете самостоятельно написать те наименования, которые сочтете наиболее достойными. В анкетах данного блока предложены 32 категории.

Воронежский бренд «Вкуснотеево» ранее уже признавали «Маркой №1 в России» по итогам общенационального голосования. В этом году вновь вакантны номинации «Молоко», «Кисломолочные продукты» и «Масло сливочное». Почему бы не повторить успех?

Выбор каждого независимого участника влияет на итог - поддержите те бренды, что всегда стоят в вашем холодильнике, что помогают творить небольшие кулинарные шедевры и просто украшают стол.

Вспомните, как часто вы покупаете «кувшинчики» с молоком, на которых изображен фермер в клетчатой рубахе. А как приятно и удобно готовить со сливочным маслом в той самой упаковке с бантиком-веревочкой. Да и сметана, йогурт или сыр «Вкуснотеево» - это выбор многих из нас в супермаркетах, магазинах и павильонах. Так, почему бы не заявить об этом?

Кстати, как отмечают организаторы, некоторых участников голосования планируют пригласить на телевизионную съемку новогоднего концерта, на котором и объявят имена лучших товаров.

Победителями конкурса станут те марки, которые соответственно наберут наибольшее количество голосов. Уже завершилось голосование в блоке «Услуги и сервис» и «Непродовольственные товары». Отметить лучших в категории «Продовольственные товары» можно будет до 4 октября. После этого стартует блок «Фармацевтические препараты». Объявление лауреатов премии «Марка №1 в России» в этом году намечено на 30 октября.

С 1998 года премия «Марка №1 в России» проходит ежегодно и представляет собой одну из самых значимых на отечественном рынке.

Подробнее об участниках, правилах ,времени и месте проведения на сайте

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