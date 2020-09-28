Последние новости о пожарах в Воронеже на 28 сентября 2020: на помощь выехали спасатели из других регионов

Выезжать на все вызовы в области не хватает ни людей, ни техники. Фото: ГУ МЧС по Воронежской области

Последние новости о пожарах в Воронеже на 28 сентября 2020 - не утешительны. В воскресенье огонь буквально охватил город - трава и лесная подстилка загорелись сразу в нескольких селах и поселках рядом с областным центром.

Только в Медовке Рамонского района выгорело 50 гектаров. Кроме того, по данным спасателей, возникла угроза строениям в двух СНТ. С огнем пытались справиться 56 человек и 21 единица техники. В поселке Новоподклетное того же района загорелась трава, а потом огонь перекинулся на здания. Пламя уничтожило один жилой, один нежилой дом и три хозпостройки. Площадь пожара составила пять гектаров.

Еще один крупный пожар случился под Борисоглебском. Огонь охватил 15 гектаров сухой травы и леса. К тушению привлекли 81 человека и 23 единицы техники. Позже на место отправили подкрепление: аэромобильную группировку в составе еще 19 специалистов и семи спецмашин.

Как сообщили в региональном ГУ МЧС, днем 27 сентября обстановка в регионе настолько обострилась, что в какой-то момент спасатели работали одновременно на 128 возгораниях. При том, что пожарные выезжали только в те места, где огонь угрожал населенным пунктам и стратегически важным объектам. Для отработки всех сообщений в регионе не хватает ни людей, ни техники.

На помощь Воронежской области уже вышла аэромобильная группировка из липецкого управления - 25 человек и четыре машины. Выдвинулась коллеги из Тульской области - 50 человек и 10 единиц техники. Вертолет МИ-8 и самолет Бе -200 должны усилить авиацию, в воскресенье к тушению привлекался только один МИ-8.

Ландшафтные пожары в Воронежской области. Фото: ГУ МЧС по Воронежской области

Пожарная ситуация в Воронежской области остается тяжелой. Месяц засухи и постоянный ветер высушили траву. И сотрудники МЧС очень просят жителей области подождать со сжиганием мусора и прочими огневыми работами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Воронеж в кольце пожаров: горят жилые дома, в лесах гибнут животные, спасателей не хватает. Люди боятся повторения ужасных событий 2010 года (подробнее)