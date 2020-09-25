Сотрудник Нововоронежской АЭС принял участие во встрече представителей атомной отрасли с Президентом России

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Встреча прошла в преддверии Дня работника атомной промышленности. Она была посвящена успехам Госкорпорации «Росатом» и вкладу атомной отрасли в безопасность и экономическое развитие государства. 30 представителей различных дивизионов Росатома рассказали о своей работе, внесли ряд предложений и задали Президенту интересующие вопросы.

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Внимание в ходе беседы было уделено ряду вопросов, в т.ч. медицинскому обслуживанию в городах присутствия объектов атомной отрасли, научным исследования, развитию молодёжного движения, а также выработке электроэнергии и строительству атомных станций за рубежом.

«Будем всё делать, для того чтобы Вас поддержать, работать с Вами плотно на административном, на дипломатическом уровне, создавать необходимые условия для продвижения ваших проектов. Они, без всякого сомнения, являются самыми передовыми, а с точки зрения обеспечения безопасности – беспрецедентными», – отметил Владимир Путин.

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Электроэнергетический дивизион Росатома на встрече с главой государства представили сотрудники Нововоронежской, Ростовской и Ленинградской АЭС.

«Когда ты видишь такую заинтересованность в глазах Президента, видишь, как он во всё вникает и какую поддержку оказывает, понимаешь, что все твои труды, труды коллектива твоего предприятия и всей атомной отрасли нужны нашей стране. В такие моменты ощущаешь прилив сил», – сказал после встречи Максим Тучков.

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Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС