Выходные в Воронеже: закрытие Платоновфеста, уличное кино, онлайн концерт со звездами

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ФИНАЛ ДЕСЯТОГО ПЛАТОНОВСКОГО ФЕСТИВАЛЯ

Пятница-суббота-воскресенье - последние дни Платоновфеста. 25 сентября в филармонии с оркестром ВКЗ выступит скрипач Андрей Баранов.

Три дня воронежцы могут посетить книжную ярмарку на Советской площади. В субботу в 12.00 там пройдет эстафета-чтение платоновских произведений.

В книжном клубе "Петровский" в субботу в 18.00 - встреча с поэтом, драматургом Даной Сидерос, а в воскресенье в 17.00 - встреча с поэтом Александром Скиданом.

В субботу и воскресенье в ВКЗ покажут спектакль "Рыцарь пламенеющего пестика". Им и закроется фестиваль.

Но продолжат работать выставки: в музее имени Крамского - живопись современников Платонова Александра Древина и Надежды Удальцовой, а также фотографии Михаила Прехнера. А в галерее Камерного театра можно посмотреть объемные иллюстрации к "Котловану" Сергея Баранова.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ФЕСТИВАЛЬ УЛИЧНОГО КИНО

С 26 по 27 сентября в Воронеже пройдет очередной фестиваль уличного кино. Покажут лучшие короткометражные работы российских режиссеров.

- В программу вошли 10 фильмов, которых нет в открытом доступе, в том числе спродюсированный Тимуром Бекмамбетовым «Подвиг» Ивана Петухова, дебютный фильм Светланы Устиновой «Маруся» с Екатериной Варнавой и Даниилом Вахрушевым и новая работа актрисы театра «Гоголь-центр» и режиссера Ян Гэ «Ничто не может помешать нам любить», - сообщили организаторы.

За понравившееся работы зрители проголосуют светом фонарика или экрана телефона. Организаторы измерят уровень света и определят тройку победителей в Воронеже. Голоса суммируют по всей стране и на церемонии закрытия фестиваля объявят народного победителя.

Фестиваль пройдет на Винзаводе. Посмотреть фильмы с учетом требований Роспотребнадзора (спецрассадка, маски, обработка территории между сеансами) смогут не более 150 человек, для этого надо зарегистрироваться на сайте.

26 сентября в 18.00 покажут внеконкурсную подборку фильмов прошлых лет «Семейное 1», в 19.00 - внеконкурсную подборку фильмов прошлых лет «Молодежное 1».

27 сентября в 18.00 пройдет лекция, в 19.00 начнется конкурсный показ короткометражек.

ОНЛАЙН КОНЦЕРТ СО ЗВЕЗДАМИ У СТЕН ЗАМКА ОЛЬДЕНБУРГСКИХ

27 сентября в замке Ольденбургских пройдет фестиваль "Ассамблея искусств". Из-за коронавирусных ограничений он будет закрыт для очных зрителей. Но организаторы приглашают воронежцев присоединиться к представлениям он-лайн.

- Мы надеемся, что вы присоединитесь к трансляции и будете задавать вопросы гостям нашего фестиваля! - приглашают устроители праздника.

В 12.00 начнется концерт композитора Григория Гладкова и ребят - участников Ассамблеи искусств.

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В 15.00 стартует представление, в котором прозвучат песни Виталия и Наталии Осошник в исполнении ребят-участников фестиваля.

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В 18.00 вместе с ребятами - участниками Ассамблеи искусств выступят победители "Евровидения" сестры Толмачевы и Михаил Пунтов.

Присоединяйтесь к трансляции: https://ассамблеяискусств.рф

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ЭКСКУРСИЯ ПО НАГОРНОЙ ДУБРАВЕ

27 сентября воронежцев приглашают на экскурсию проекта "Окно в Хазарию" по Нагорной дубраве.

- В ходе прогулки участники посетят славянские городища и памятники природы Нагорной дубравы. Рекомендуем взять с собой воду и еду, средства от укусов насекомых и закрытую спортивную обувь, - сообщили организаторы.

Экскурсия бесплатная. Она стартует в 12.00 от спорткомплекса «Олимпик» (Московский пр.,150). Для участия необходимо зарегистрироваться.