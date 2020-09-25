Никогда такого не было, и вот опять: в Воронеже активизировались сомнительные поверители счётчиков

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В инспекции водных ресурсов «РВК-Воронеж» уже известно о восьми случаях за неделю, когда подобная «реклама» сработала.

«К счастью, большинство воронежцев в курсе о таких извещениях от подобных псевдо-сервисов. Другие горожане сравнивали «показания» счётчиков с соседями и липовые квитанции тут же отправлялись в мусор. В свою очередь, мы выяснили, что «квитанции» и «предписания» от этой организации по всей России рассылает одно и то же лицо – Полетаев В.И., а «показания» индивидуальных приборов учёта едины для жителей Орла, Оренбурга, Архангельска, Тюмени, Йошкар Олы и других городов», - рассказала начальник отдела по контролю бытовых потребителей «РВК-Воронеж» Вероника Сенина.

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«РВК-Воронеж» призывает горожан быть бдительными и уточнять информацию о сроках поверки индивидуальных приборов учёта. Во-первых, если срок поверки еще не подошел, то эта процедура стоимостью в несколько тысяч рублей бесполезна для абонента. Во-вторых, выданную такими «поверителями» техническую документацию ресурсоснабжающая организация в работу не примет и прибор на учет не поставит, поскольку данные о Единой информационной службе Жилищно-коммунального хозяйства отсутствуют в единой базе Росаккредитации.

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В соответствии с действующими правилами по окончании межповерочного интервала у счётчика можно продлить период эксплуатации (поверить) или заменить на новый с последующей бесплатной первичной опломбировкой. При этом,поверка будет дешевле замены. «РВК-Воронеж» рекомендует обращаться за этими услугами только к проверенным компаниям. Заявку на замену и поверку счётчиков холодной и горячей воды жители города могут оформить на официальном сайте предприятия, по телефонам контакт-центра 206-77-07 или 206-77-06.Поверку и замену водомера также можно заказать через мобильное приложение «РВК.Услуги». Оно бесплатно для скачивания на базе Androidи IOS.После оформления заявки оператор сам свяжется с заказчиком, чтобы уточнитьдату и времявыполнения работ.