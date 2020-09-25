«Бизнес для села: в Воронеже впервые пройдет форум сельских предпринимателей»

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8 октября в МКУК «Отрадненский культурно-досуговый центр» в поселке Отрадное Новоусманского района состоится первый региональный форум «Бизнес для села – село для бизнеса!», направленный на обмен опытом между представителями аграрной отрасли и повышение эффективности взаимодействия бизнеса и власти в вопросах развития предпринимательства на селе.

Цель Форума: дать новый импульс бизнесу на селе. В деловой программе мероприятия – меры государственной поддержки предпринимателей региона, развитие и модернизация аграрной сферы и регулирования продовольственного рынка и доходов сельхозтоваропроизводителей, укрепление инвестиционной привлекательности отрасли, создание новых рабочих мест и привлечение в село высококвалифицированных специалистов, способных в полной мере использовать научно-технический потенциал сельскохозяйственных предприятий.

В Форуме примут участие фермеры, сельхозтоваропроизводители, субъекты малого и среднего предпринимательства, работающие в сфере растениеводства, животноводства, переработки сельскохозяйственной продукции, самозанятые граждане; представители органов власти, профильных региональных ведомств; жители села, которые готовы вести предпринимательскую деятельность.

Мероприятие пройдет по четырем тематическим секциям: «Центр “Мой бизнес”», «Стартап на селе», «Переработка», «Производство», «Туризм».

В рамках бизнес-встречи запланировано проведение Пленарного заседания с участием заместителя председателя правительства Воронежской области А.Ю. Верховцева, а также руководителя департамента предпринимательства и торговли Воронежской области С.В. Корчевникова.

Начало работы Форума: 8 октября 2020 г. в 11:00; регистрация: 10:00.

Адрес: Новоусманский р-н, п. Отрадное, ул. 50 лет Октября, д. 83, муниципальное казенное учреждение культуры «Отрадненский культурно-досуговый центр».

Подробности и регистрация на сайте: https://moibiz36.ru/ .

По вопросам аккредитации обращаться к PR-менеджеру Центра «Мой Бизнес»

Саяпиной Марии, тел. 8-920-447-76-67.