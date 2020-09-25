Мамы Воронежа смогут бесплатно обучиться основам бизнеса в рамках программы «Мама-предприниматель»

.

Программа разработана для женщин, которые хотят открыть своё дело*. Участницы пройдут весь путь молодого предпринимателя: от обучения основам до презентации рабочего бизнес-плана.

Подать заявку на бесплатное обучение можно на сайте mama-predprinimatel.ru до 5 октября 2020 года. Заполните анкету и опишите свою бизнес-идею максимально подробно – от этого зависит, пройдете ли вы конкурсный отбор.

5-дневный курс состоится в Воронеже с 12 по 16 октября в Центре «Мой Бизнес» по адресу: улица Свободы, д. 21, помещение 1/9.

На обучении опытные бизнес-тренеры расскажут:

- как определить свой рынок и целевую аудиторию;

- как построить бизнес-модель и рассчитать финансовый план;

- как не ошибиться в выборе налоговой системы;

- как выстроить грамотный маркетинг и продвижение своего продукта;

- как провести эффектную презентацию собственного проекта.

В финале обучения каждая участница представит свой бизнес-план на суд жюри, а победительница получит грант на реализацию проекта в размере 100 000 рублей от фонда Амвэй «В ответе за будущее».

*К участию в программе приглашаются мамы несовершеннолетних детей и женщины в декретном отпуске. Формат занятости не имеет значения. Не важно, сидите ли вы дома с детьми, работаете по найму или являетесь самозанятой - мы будем рады видеть вас в списке участниц! Единственное условие - если у вас есть свой бизнес (ИП или ООО), то ему не должно быть более 1 года на момент реализации программы в регионе.