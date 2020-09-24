Сергей Рудаков о выборах в Воронежской области: «Коммунисты сделали шаг вперед»

Сергей Рудаков. Фото: из архива «КП»

Итоги избирательной кампании подвел первый секретарь Воронежского обкома КПРФ Сергей Рудаков. Сергей Иванович рассказал, какой результат показала партия, удовлетворены ли коммунисты полученными результатами и почему явка оказалась настолько низкой.

- Мы сделали шаг вперед и увеличили свое представительство в областной Думе: получили не три, а четыре мандата. В городской тоже - не четыре, а пять мест, при этом провели двух одномандатников по Воронежу. Здесь получился вообще интересный результат: у «Единой России» оказалось 35%, а если объединить КПРФ с другими оппозиционными силами, голосов окажется больше, чем у правящей партии. Это показательно: крупные города отторгают тот курс, который проводился в последние годы. Это важнейший вывод, который должны сделать для себя те, кто отвечает за внутреннюю политику страны, - пояснил Сергей Рудаков.

«ГОЛОСОВАНИЕ ИЗОБИЛОВАЛО НАРУШЕНИЯМИ»

По словам политика, сама избирательная кампания в регионе прошла более-менее цивилизованно. Хотя не обошлось без происшествий, например, скандал с Северным лесом. Но трехдневное голосование изобиловало нарушениями.

- Мы подошли к той черте, когда необходимо перейти на новый политический и избирательный уровни. Кампания шла так, что все начали диву даваться и разводить руками. Со стороны кажется, что все нормально, но на самом деле такого не было даже в 1990-е. В дни голосования наши наблюдатели и кандидаты зафиксировали массу грубых нарушений, административный произвол… Руководители сельских поселений заходили на участки и начинали командовать процессом голосования. Досрочно, зачастую под контролем начальства, по области проголосовало 55% избирателей.

В целом ряде населенных пунктов «больными» оказывалось до 80% избирателей, которые голосовали в переносные урны. В 11 районах области у нас было «придомовое» голосование. То есть члены избирательной комиссии выходили с уранами и где-то там в кварталах, во дворах, на пеньках и лавочках начинали переписывать голосующих. Какая тут может быть тайна голосования, какие гарантии, что урны с бюллетенями не окажутся подмененными для получения «нужного» результата?

То же самое касается и сейф-пакетов, в которые помещались бюллетени избирателей, проголосовавших в первые два дня - пакеты сплошь и рядом запечатывались неправильно, в актах на них не указывались номера пакетов. Отмечен не один случай, когда цифры голосовавших по сейф-пакетам не соответствовали копиям актов, полученных наблюдателями. Нарушения такие, что можно говорить о непризнании этих выборов легитимными. Только представитель КПРФ в облизбиркоме проголосовал против утверждения протокола об итогах голосования на выборах в облдуму.

По нарушениям в первые два дня выборов коммунисты подали иски, но их отклонил суд на том основании, что закон о трехдневном голосовании вступит в силу в 2021 г., поэтому голосование 11-12 сентября нормами закона не регламентируется.

И в то же время поданные в эти дни голоса определили общий результат выборов. Абсурд! КПРФ готовит еще несколько обращений, партия будет настаивать в том числе и на снятии руководителей некоторых территориальных избиркомов.

Первый секретарь Воронежского обкома КПРФ отметил позитивные моменты, случившиеся в кампанию, напрямую не связанные с выборами, но в то же время влияющие на политическую ситуацию. Таким событием, на его взгляд, стала поддержка президентом России с подачи лидера КПРФ Геннадия Зюганова переизбранного президента Беларуси Лукашенко. Этим Владимир Путин подчеркнул, что мы с белорусами – братья навеки.

- В России протекают аналогичные процессы по расшатыванию стабильности и гражданского согласия в обществе, - добавил Сергей Рудаков. - КПРФ не позволит повторить историю с Украиной в нашем государстве.

«ДЕФИЦИТА КАДРОВ У ВОРОНЕЖСКИХ КОММУНИСТОВ НЕТ»

Одной из особенностей прошедших выборов стала очень низкая явка: в Воронеже на участки явились всего лишь 18 человек из 100. Почему люди не пришли голосовать? По мнению Рудакова, воронежцы не верят, что их голос на что-то повлияет. Люди очень недовольны, но еще не доведены до крайней степени. И дальше будет только горячее, если ничего не изменится. Массовые протесты в Хабаровске могут повториться и в других регионах, это сигнал действующей власти.

- Я не раз говорил, что общество «левеет». В самой КПРФ стали появляться молодые успешные люди, которые отстаивают принципы справедливости. На прошедших выборах КПРФ выдвинула молодых, но опытных кандидатов, у которых глаза горят. Благодаря тому, что они качественно провели свои кампании, КПРФ улучшила результаты и в области, и в городе по сравнению с аналогичными выборами 2015 года. Мы сделали определенный шаг вперед, но хочется, конечно, большего, - заключил первый секретарь Воронежского обкома КПРФ.

Сергей Рудаков высоко оценил потенциал вновь избранных депутатов-коммунистов обеих дум. Среди них есть как опытные политики, так и новички с большим желанием продолжить курс КПРФ на улучшение жизни обычных людей.

На предстоящих выборах в Государственную Думу список КПРФ может возглавить опытный политик, действующий депутат Госдумы, председатель комитета по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов, выразил надежду Сергей Рудаков. Также у воронежских коммунистов есть по несколько ярких кандидатур на каждый одномандатный округ. Дефицита кадров в партии нет, и коммунисты уверены, что жители нашего региона поддержат кандидатов от КПРФ.