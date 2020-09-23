Госпитализированные с подозрением на коронавирус воронежцы пожаловались на отсутствие лечения

Фото Ивана Макеева Фото: из архива «КП»

Пациенты ковидного отделения больницы №11 Воронежа записали обращение в СМИ, в котором с тревогой рассказали о том, что их практически не лечат. По словам людей, госпитализированных с подозрением на коронавирус и пневмонией, лекарства им дают редко, тесты на вирус не проводят, а обходы совершает только дежурный врач. При этом в отделении заняты все 110 коек.

«Комсомолка» попросила департамент здравоохранения прокомментировать обращение пациентов больницы. Вот, что рассказали в ведомстве:

- Все пациенты получают лечение в соответствии с течением заболевания. Лечение определяет врач по текущему состоянию больного. Избыточное и безосновательное назначение препаратов и/или исследований, недопустимо, так как сопряжено с большими рисками для здоровья самих же пациентов.

Чиновники также пояснили, что анализы на наличие вируса берутся у больных в определенные сроки. Кроме того, в отделении находятся пациенты легким и средним течением новой коронавирусной инфекции, и лечение проводится в сооответствии с тяжестью их состояния.

- Отделение полностью укомплектовано врачебным и медсестринским персоналом с учетом специфики лечения больных этой категории, - говорят в ДЗВО. - Ежедневно проводится врачебный осмотр всех больных с оценкой динамики состояния, два раза в день — контроль насыщения крови кислородом (сатурация), температуры тела, частоты дыхательных движений, артериального давления. В больнице в достаточном количестве есть необходимые лекарства: азитромицин, гидроксихлорахин, фавипиравир, новоклав, цефотаксим, амброксол, астмасол аэрозоль, парацетамол для инфузий, фраксипарин, омепразол, неосмектин, витамины группы В, а также препараты для лечения симптоматики и сопутствующих заболеваний.

Тревожное состояние пациентов в правительстве объяснили непростым эмоциональным состоянием пациентов: «вероятно, сказываются стресс перед лицом болезни и смена привычного быта».