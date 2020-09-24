Депутаты избрали Владимира Нетёсова председателем Воронежской областной Думы VII созыва

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Голосование состоялось 24 сентября.

В соответствии с Регламентом регионального парламента, Воронежская областная Дума избирает председателя областного заксобрания из числа депутатов тайным голосованием.

Кандидатура Владимира Нетёсова оказалась единственной – альтернативных кандидатов на голосование депутаты регионального собрания не выдвинули. За Владимира Нетёсова проголосовали все 47 депутатов, присутствовавших на первом заседании законодательного собрания области нового созыва.

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Отметим, на пост председателя областного парламента Владимир Нетёсов был рекомендован Воронежским региональным отделением «Единой России» по итогам состоявшейся накануне партийной конференции.

После процедуры голосования избранный председателем Воронежской областной Думы VII созыва Владимир Нетёсов поблагодарил коллег за доверие.

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В своем ответном слове он отметил, что приложит все силы, опыт, энергию и знания, чтобы Воронежская областная Дума достойно продолжила лучшие традиции регионального парламента предыдущих созывов, внесла свой большой вклад в совершенствование законодательства.

– Хочу еще раз обратиться ко всем избирателям – жителям Воронежской области, которые приняли участие в голосовании, поблагодарить их за активную жизненную позицию и заверить, что мы сделаем все от нас зависящее, чтобы оправдать их высокое доверие. За каждым из депутатов нового созыва – тысячи избирателей со своими наказами. Поэтому приоритет в работе Думы – это улучшение социального обеспечения, образования, здравоохранения Воронежской области, повышение качества жизни каждого конкретного жителя региона, – подчеркнул председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

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Среди первоочередных задач регионального парламента он назвал работу над законом Воронежской области о бюджете на 2021 год, который будет формироваться в непростых условиях коронакризиса. Он также отметил важность продолжения курса на эффективное сотрудничество с исполнительной властью региона, губернатором, местным самоуправлением, активное отстаивание интересов Воронежской области в федеральных органах исполнительной власти, Госдуме и Совете Федерации.

Кроме того, председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов указал на необходимость развития общественного диалога и поиска новых форм взаимодействия с гражданами. В том числе с помощью современных технологий.

– Уверен в эффективности этой работы, поскольку состав Думы VII созыва – это уникальный сплав опыта и новой энергии. Считаю, это даст положительный результат уже со старта нашей с вами деятельности, – сказал он.

Одним из залогов успешной работы Думы вновь избранный спикер назвал слаженную работу депутатских объединений.

– Призываю всех депутатов настроиться на конструктивный диалог. Все наши решения должны служить общей цели – процветанию Воронежской области и повышению благосостояния всех ее жителей, – резюмировал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

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Также в ходе заседания была поддержана кандидатура на должность заместителя председателя Воронежской областной Думы. Им, как и в прошлом созыве, стал член фракции КПРФ в Воронежской областной Думе Сергей Рудаков. Кроме того, депутаты утвердили представителя от законодательного органа Воронежской области в Совете Федерации ФС РФ. Парламентарии вновь поддержали кандидатуру Сергея Лукина, который является членом Совета Федерации с 2013 года.