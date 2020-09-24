В Воронеже запустили первый «народный аудиогид» по секретным местам города

Фото: Пресс-служба МТС

В городе запустили первый народный аудиогид в рамках проекта МТС «Городские легенды». В основу путеводителя легли не только факты местных историков и краеведов, но и легенды простых воронежцев. Презентация этого федерального проекта прошла 23 сентября в Петровском сквере Воронежа. Обсудить ноу-хау собрались представители компании, власти города, общественники, краеведы и журналисты. Встреча была не случайно назначена в одном из красивейших мест города – Петровском сквере. Именно он стал стартовой точкой туристического маршрута «Городские легенды». Чтобы самостоятельно заглянуть в интересные уголки, достаточно отсканировать QR-код тут же в сквере и скачать путеводитель на свой смартфон. Кстати, он есть в свободном доступе на крупнейшей мировой платформе путеводителей izi.TRAVEL.

Где главная улица Воронежа? А как найти дом Тулиновых? Куда свернуть, чтобы потереть ухо знаменитому Белому Биму, а также – действительно ли есть в Воронеже катакомбы, клады и подземелья? Все это туристам и жителям Воронежа и области подскажет электронный аудиогид. С его помощью можно бесплатно пройти 12 экскурсионных локаций, не заблудится и при этом узнать много нового и интересного. Наш город стал 30-м в России, где появился этот гид. Презентовал проект директор воронежской МТС Андрей Перагов. По его словам, у аудиогида – большое будущее. Во многом потому что он социальный, направлен на развитие внутреннего туризма и отвечает всем современным цифровым требованиям.

Оценили проект и городские власти.

Фото: Пресс-служба МТС

– На мой взгляд, обоснованно Воронеж стал очередным городом, где запускается этот федеральный проект. У нас заложена хорошая историческая основа, поэтому есть все предпосылки, что аудиогид приобретет популярность и значимость. «Городские легенды» будут иметь большое значение, поскольку Воронеж, несмотря на глубинное расположение на карте Российской федерации, отразил все этапы развития всей отечественной истории. Хочу поблагодарить организаторов за то, что они положили начало такому ненавязчивому, но очень актуальному способу популяризации культурного и исторического наследия Воронежа, – отметил руководитель областного управления по охране объектов культурного наследия Владимир Перцев.

Выразила свою поддержку «Городским легендам» вице-мэр Людмила Бородина.

– Нам очень приятно, что в создании его было много участников. Хотелось бы, чтобы этот первый народный мобильный гид не только привлек внимание туристов, но, в первую очередь, рассказал нашим землякам о своем городе и крае. Сегодня, например, так совпало, что в Петровском сквере презентуется возрождение утраченной достопримечательности – солнечные часы, восстановленные также компанией МТС. Люди старшего поколения наверняка помнят, что они тут были, а для молодежи, наверное, это будет настоящим открытием. Здорово, что такие культурные традиции возвращаются в наш город.

Говорит гид «голосом» актера Камерного театра Камиля Тукаева. Он отметил, что знание истории того места, в котором живешь – это ценность.

Фото: Пресс-служба МТС

– Я много поездил по гастролям и отметил: бывает уныло и скучно встречаться с местным жителем, когда он отвечает: да нет у нас ничего особенного в городе. Ты теряешь интерес к этому человеку. Я хочу, чтобы в Воронеже было все по-другому. Чтобы здесь и камни, и люди говорили о городе, – пояснил Камиль Тукаев.

Сбор легенд для мобильной экскурсии проводился в соцсетях, а также через опросы граждан. Так отбирали достопримечательности, которые затем легли в основу маршрутов. Как рассказали организаторы проекта, встречались забавные истории о рыбах-мутантах в воронежском водохранилище. Или же про купеческие клады на территории Тернового кладбища, мол, зарывали старинные монеты впопыхах, в могилах, чтобы во время революции не отобрали.

Фото: Пресс-служба МТС

Из историй местных жителей в МТС с помощью воронежских историков и краеведов потом и создали путеводитель. Легенд о Воронеже ходит немало, но совсем уж «завиральные» не прошли народного голосования. Это порадовало краеведа Николая Сапелкина. Зато он отметил, что воронежцы заинтересовались улицей Студенческой и теперь о ней рассказывает аудиогид:

– Она стоит сейчас в стороне от образовательных учреждений Воронежа. Но именно здесь и сложился когда-то образовательный кластер города. Там находилось знаменитое ремесленное училище, где преподавал великий математик Андрей Киселев, учился видный общественно-политический деятель Андрей Шингарев.

Фото: Пресс-служба МТС

Лидером онлайн-голосования воронежцев стали легенды о «петровских» временах в столице Черноземья. Второе место заняли истории о городских «катакомбах», подземных ходах, дореволюционных купеческих кладах. Замыкает тройку лидеров контактная скульптура знаменитого Бима – героя повести Гавриила Троепольского - у воронежского Кукольного театра. Некоторые городские локации набрали одинаковое количество голосов. Поэтому организаторы приняли решение расширить аудиогид до 12 достопримечательностей.

«Мы стремились показать Воронеж глазами местного жителя - человека, который живет здесь, знает его историю, легенды, любит свой город. Воронежцы охотно откликнулись – в процессе сбора легенд, нам прислали более 100 историй. Мы постарались учесть все мнения и совместно с краеведами составили аудиогид таким образом, чтобы в нем отражалась вся яркая мозаика наших воронежских улиц и старинных двориков, где есть место истории, фольклору и просто народным байкам», – говорит директор МТС в Воронежской области Андрей Перагов.

Ирина Шабанова