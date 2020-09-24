В Воронежской области планируют развивать торговлю с помощью фуд-траков и автолавок

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Ирина Шабанова.

В правительстве Воронежской области обсудили развитие мобильной торговли. Ее планируют развивать в регионе с помощью увеличения числа фуд-траков и автолавок. Об этом стало известно 23 сентября. Вопрос реализации программы в 2020-2021 годах обсуждался в ходе очередного заседания.

Как рассказал руководитель департамента предпринимательства и торговли региона Александр Корчевников, уже разработана документация, определяющая порядок и способ размещения мобильных торговых объектов (МТО). Кроме того, места размещения фуд-траков согласуют с ГИБДД.

Как пояснили в правительстве, развитие торговли мобильного формата может простимулировать сразу несколько секторов экономики, так как процесс связан со многими сферами деятельности. Это может сказаться и на увеличении производства грузовых автомобилей, специализированного торгового оборудования, и на размещении дополнительных автозаправочных станций, автомоек и сервисов. Что в дальнейшем поможет созданию в области новых рабочих мест.

Мобильная торговля важна и для жителей сельских районов. С одной стороны, ее собираются развивать в муниципалитетах, где проходят крупные фестивали и другие массовые мероприятия. С другой – она очень важна для жителей, которые проживают в отдаленных населенных пунктах.Сейчас таких хуторов и деревень в области 557. Там проживает почти 30 тысяч человек. Большинство из них – пожилые люди, у которых нет возможности ездить или ходить пешком в соседние села за продуктами.

В 2019 году в Воронежской области из областного бюджета выделили 9,5 млн рублей для улучшения обслуживания жителей небольших деревень и поселков. На эти деньги приобрели 6 автолавок. В текущем году реализация проекта продолжилась, будет приобретено еще 5 автолавок.

– Мобильная торговля нужна и в городе и, конечно, в сельской местности. Необходимо внимательно следить за состоянием автолавок, их исправностью. А в Воронеже нужно очень внимательно отнестись к размещению мобильных торговых объектов, чтобы они не помешали движению транспорта и пешеходов и в то же время давали бизнесу возможность получать прибыль, – справедливо отметил глава региона Александр Гусев.