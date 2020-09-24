В Воронеже после развала завода имени Коминтерна «Катюши» делают три энтузиаста

Александр Скрябин: "Катюша на ходу, сейчас поедем". Фото: Юрий КОЗЛОВ

Объявление о продаже «Катюши», остановившей фашистов на подступах к Москве (копия боевой машины стоила около двух миллионов рублей), заинтересовало прежде всего тем, где сейчас в Воронеже делают такую уникальную военную технику. Напомним, машины, ставшие героями знаменитой песни, в годы Великой Отечественной производили на заводе имени Коминтерна. Это предприятие после рыночных реформ и пришедших во время них «талантливых» руководителей сейчас приказало долго жить. Теперь «Катюши» делают частные энтузиасты. Они арендуют помещение у предприятия на улице Дорожной, где базируются самосвалы, перевозящие мусор.

«КАТЮШИ» С АМЕРИКАНСКИМ И ФРАНЦУЗСКИМ АКЦЕНТАМИ

На проходной нас встретил Александр Скрябин. Он – директор небольшого производства, где делают «Катюши» и другие машины военных лет. Собственно, работников там только трое – он сам и еще два энтузиаста своего дела – Владимир Орехов и Павел Зайцев. Александр – начальник необычный:

- Сам тружусь как рабочий – все кручу, собираю, не могу отказать себе в таком удовольствии.

Скрябин – настоящий композитор, как его тезка. Только под рукой не ноты, а металл, который достается с немалым трудом. Благо знакомые энтузиасты подсказывают адреса.

- К примеру, одна из «Катюш», которые мы сделали, произведена на базе машины, которую хотели сдать в металлолом, - говорит Александр. - Собственно, когда оказалась у нас в руках, она в общем-то, на взгляд дилетанта, только туда и годилась. Но мы ее разобрали полностью, потом довели до ума. И получилась очень даже грозная «Катюша» на базе «Шевроле»

Та самая боевая машина, которая выставлена на продажу через сайт объявлений, переделана из ЗИЛ-157. Но так, что от базового автомобиля практически ничего не осталось. Из отечественной машины сделали реплику «Катюши» на базе «студебеккера». Ее делали полгода – с февраля 2020-го.

Легендарная "Катюша": вид спереди... Фото: Юрий КОЗЛОВ

...и сзади. Фото: Юрий КОЗЛОВ

К слову машины, получаемые по ленд-лизу, и в военные годы часто становились основой для «Катюш». Чем ближе к победе, тем чаще они встречались наряду с классическим ЗИС-6. Американская основа была достаточна маневренна, что для реактивных минометов очень важно. Сделал выстрел – надо менять дислокацию, чтобы вражеская разведка не засекла.

Александр говорит – машины на ходу. И чтобы не быть голословным, дает прокатиться. Естественно, за рулем сам, кто же такой экспонат кому попало доверит. Едут обе «Катюши» довольно бойко. Внутри, понятное дело, комфорта по минимуму. Но кто на войне о нем думал? А ведь это точная копия.

А эта "Катюша" сделана на базе "Шевроле". Фото: Юрий КОЗЛОВ

- Хотя кое-какие усовершенствования все-таки сделали, - говорит Скрябин. – Вот я сейчас руль держу одной рукой. В оригинальной «Катюше» такого сделать нельзя – просто выбивало его, поэтому на войне его держали обеими руками. А мы поставили гидроусилитель руля. Разогнаться на ней можно максимум до 70 км/час. Все-таки установка сзади стоит тяжелая – если гонять быстрее, можно перевернуться. Дрифтовать уж точно нельзя.

«У НАС НА СТОЯНКЕ – МАШИНА ИЗ «УТОМЛЕННЫХ СОЛНЦЕМ-2»

Далеко не только «Катюши» делают местные умельцы. Под открытым небом (благо погода хорошая) стоят пушка, полевая кухня, старинные грузовики. У одного из них передняя часть побывала на настоящей войне. Той самой, Великой Отечественной.

- На металле даже остались дыры от немецких пуль. Я их подрихтовал слегка, чтобы на реконструкциях, куда мы их часто отдаем, дети не поранились, - рассказывает Александр.

А в дальнем углу угнездился «герой» кинохита.

- Этот грузовичок снимался в «Утомленным солнцем-2», чем-то он приглянулся команде Михалкова, - показывает Скрябин. – Мы этой машиной не занимались, наши хорошие друзья у нас ее пока оставили. Может, еще где в кино снимут?

Этот грузовик снимался в фильме "Утомленные солнцем-2". Фото: Юрий КОЗЛОВ

А в гараже стоит небольшая немецкая бронемашина.

- Понятно, что не оригинальные запчасти стоят на нем, их не укупишь. Впрочем, германского качества, на мой взгляд, удалось достичь и из отечественных запчастей.

В гараже стоит немецкий броневик времен второй мировой. Фото: Юрий КОЗЛОВ

К слову, немецкую боевую технику делают на базе отечественных машин, в основном, ГАЗ. Однако от этого копии не выглядят менее похожими на оригинал.

Немецкие машины делают на базе отечественных. Но это не делает их менее похожими на оригинал. Фото: Юрий КОЗЛОВ

В ПЛАНАХ – АРТИЛЛЕРИЙСКАЯ САМОХОДКА И НЕМЕЦКИЙ БРОНЕТРАНСПОРТЕР

Александр Скрябин поделился планами. Они у него большие:

- Хотим сделать нашу самоходную артиллерийскую установку времен войны. Ее производили в самые тяжелые времена – в 1941 году, когда заводы, производившие боевую технику, эвакуировали на «Урал». Тогда их делали на базе танков Т-70. Хорошие были машины, маневренные, очень помогли выстоять против фашистов. Их, в основном, в Горьком делали (сейчас Нижний Новгород – Ред.) из материалов, ранее использовавшихся для производства автомобилей. В итоге быстрые, легкие получались машины весом всего в 8-10 тонн. Немцы их «саранча» называли, и боялись их изрядно.

В исторических реконструкциях пригодится и немецкий бронетранспортер Sd Kfz. В исторических фильмах машина смотрится достаточно грозно.

- Основа для него уже есть. А дальше, уже, надеюсь, как говорится, дело техники. Пока есть только «кости» будущей машины, но в недалеком будущем и металл «нарастим».

Ну и легендарный ЗИС-6 мастера собираются сделать. Точную копию легендарной машины, с которой начиналась история «Катюш»

«УШЕЛ ИЗ УЧАСТКОВЫХ В МАСТЕРСКУЮ НА КОНЮШНЕ «ДИНАМО». И НЕ ЖАЛЕЮ»

Спросили у Александра, давно ли он занимается своим необычным делом. Оказалось, что с 2013 года.

- До этого работал участковым в Коминтерновском районе, - вспоминает Скрябин. – Но, несмотря на юридическое образование, всегда тянуло к машинам. Свои автомобили сам перебирал всегда, совершенствовал. Начали с такой, если можно так сказать, мастерской, в конюшне парка «Динамо». Там была база военно-патриотического клуба «Набат». Там я помогал другу поддерживать технику в рабочем состоянии и постепенно начали собирать сами. А года три назад перебрались сюда.

- Как удается сделать копии боевых машин, максимально приближенные к оригиналу?

- Разными путями сведения добываем. Чертежи достаем, в историческом музее в Кубинке бываем – там размеры прикидываем, в конце концов даже по архивным фотографиям ухитряемся пропорции прикинуть. В итоге, считаем, получается очень похоже на оригинал.

- А, допустим, из «Катюш» на реконструкциях можно пальнуть?

- Так и пуляют регулярно. Мы со многими патриотическими клубами сотрудничаем, технику им даем. Сидит пиротехник в кабине, провода туда протягивают, и холостые выстрелы на небольшое расстояние идут. Теоретически можно и по-настоящему жахнуть. Но только мы специально для этого недоработали реактивную установку чуть- чуть. Безопасность прежде всего.