«Единая Россия» выдвинула спикеров воронежских областной и городской дум

Фото : пресс-служба ВРО ВПП "Единая Россия"

К такому решению пришли участники конференции регионального отделения «Единой России», которая состоялась сегодня, 22 сентября, в бизнес-центре ВГТУ.

Коллег попросил поддержать и присутствующий на мероприятии партии губернатор Александр Гусев. Он пояснил, что нет необходимости смены руководящих органов обеих дум, «сейчас не нужны какие-то революционные решения».

Фото : пресс-служба ВРО ВПП "Единая Россия"

– Оба председателя отработали хорошо, прошу поддержать их кандидатуры», – предложил глава региона.

Помимо Владимира Нетёсова на пост председателя облдумы предлагалась кандидатура Александра Вериковского. На должность спикера городской думы претендовали также Олег Черкасов и Игорь Костырев.

Голосование прошло в тайном формате. В итоге присутствующие проголосовали большинством за Владимира Нетёсова и Владимира Ходырева.

Фото : пресс-служба ВРО ВПП "Единая Россия"

Помимо этого, на конференции единороссы обсудили итоги выборов депутатов облдумы VII созыва и гордумы V созыва. Партия подтвердила статус ведущей политической силы страны, поскольку большинство мандатов в обеих думах получили представители «Единой России»: 48 из 56 в областной и 25 из 36 — в городской.

Губернатор Александр Гусев отметил, что сейчас начался новый этап в жизни Воронежской области. И важная задача определиться, как регион будет развиваться, поскольку выборы имеют не только политическое значение, но и социально-экономическое. Поэтому он призвал депутатов исполнить те наказы, которые они получили от избирателей.

– Компания в Воронежской области проходила сдержанно, без эмоциональных всплесков. На мой взгляд, выборы были честными. Наша партия победила с хорошим результатом. В этом проявляется баланс доверия населения к ней. Это наша совместная победа. И сейчас еще раз мы должны подтвердить это доверие, – резюмировал губернатор.

Александр Гусев также напомнил членам партии, что главная задача – это повышение благополучия граждан Воронежской области, особенно в непростой период борьбы с коронавирусом.

Фото : пресс-служба ВРО ВПП "Единая Россия"

Секретарь Воронежского регионального отделения партии «Единая Россия», член Президиума Генерального совета Партии, врио председателя Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов отметил, что результаты на выборах «Единой России» не только дают права, но и налагают большие обязанности. Он считает, что на ход избирательной кампании повлияли многие моменты. Во-первых, обновлена была программа партии, произошло обновление команды, которая пополнилась сторонниками и членами, а значит, и новыми идеями. А также активная позиция депутатского корпуса в условиях пандемии коронавируса. К примеру, весной этого года «Единая Россия» в Воронеже создала волонтерский центр для оказания помощи нуждающимся гражданам.

– Мы видели все это время, как работает депутатский корпус. Были задачи, которые мы решали в этом году. Это и борьба с коронавирусом, и активная работа по основным направлениям в различных сферах жизни наших граждан – развитие человеческого потенциала, образования, здравоохранения, экономики, привлечение инвестиций, создание благоприятных условий для развития бизнеса, обеспечение необходимой политической стабильности. Воронежская область стара конкурентоспособной, она входит в число основных субъектов нашей страны.

Что касается задач, которые стоят сегодня перед воронежским отделением партии «Единая Россия», то их несколько. Одна из ведущих – это принятие главного финансового документа области – бюджета на 2021 год.

Далее – это участие в законодательной деятельности, принятие тех законов, которые бы качественно работали на жителей региона. А для этого потребуется членам партии взаимодействие со всеми органами исполнительной власти, с гражданскими институтами, общественными организациями, активистами.

Ну и, конечно же, контроль за реализацией тех пакетно-социальных законов, которые направлены на адресную помощь в рамках национальных проектов – демография, развитие сельских территорий, комфортная городская среда и др.

– Наша задача будет заключаться в отстаивании интересов жителей Воронежской области. То доверие, которое нам оказывают наши соотечественники, мы постараемся оправдать, – подытожил Владимир Нетёсов.

Ирина Шабанова