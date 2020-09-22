Библиотека имени Василия Пескова стала первой модельной библиотекой Воронежа

фото с сайта Воронежского заповедника им. В.М. Пескова

Библиотека №25, носящая имя В.М. Пескова, существует в Воронеже уже 65 лет. В 2019 году она удостоилась гранта нацпроекта «Культура» по созданию модельных библиотек нового поколения и получила новую жизнь.

В модернизированной библиотеке появилось несколько зон для чтения, компьютерная площадка для проведения дискуссий и образовательных программ. Мобильная мультимедийная интерактивная панель позволяет проводить обучающие индивидуальные и групповые занятия, прямые трансляции с ведущих концертных и театральных площадок страны, публикуемые на портале «Культура.РФ». Ещё одно новшество – зона неформального общения, коворкинга. Теперь читатели имеют возможность пользоваться компьютерами и своими гаджетами, а также получить доступ к электронным ресурсам и сервисам Национальной электронной библиотеки и Национальной электронной детской библиотеки.

Воспользоваться услугами библиотеки смогут и читатели с нарушениями опорно-двигательного аппарата, а также незрячие, слабослышащие. В Воронеже пока это единственная муниципальная библиотека с автоматизированным рабочим местом для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Первая модельная библиотека открылась в День города, 17 сентября. На торжественной церемонии присутствовали руководитель департамента культуры Воронежской области Мария Мазур, руководитель городского управления культуры Андрей Харитонов, представители регионального проектного офиса и общественных организаций, и, конечно, читатели.

Воронежский заповедник, который также носит имя нашего талантливого земляка Василия Пескова, представил на открытии экспозицию о творческом наследии журналиста, писателя, фотохудожника, телевизионного ведущего, путешественника, а также выставку изданий, опубликованных в Год Памяти Василия Пескова.

Хранительница музея Василия Пескова Наталия Хлызова, отметила, что создание такой библиотеки в Воронеже – явление не случайное, а символическое. В 1998 году Василий Песков удостоен звания Почетного гражданина города Воронежа, а 2020 год объявлен годом его памяти, как год 90-летия со дня рождения. Воронежская библиотека нового поколения – еще один вклад в общую копилку дел по увековечиванию памяти и сохранению творческого наследия Василия Пескова.