Нововоронежская АЭС: энергоблок №4 остановлен на плановый ремонт

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ППР – это ежегодная плановая процедура, проводимая на энергоблоках всех российских АЭС с целью поддержания стабильного рабочего состояния оборудования.

В ходе ППР энергоблока №4 НВАЭС будет осуществлен средний ремонт реактора с частичной перегрузкой ядерного топлива в активной зоне.

Специалисты проведут капитальный ремонт двух парогенераторов. На остальных четырех осуществят ремонт текущий. Также капитальный ремонт проведут на двух главных циркуляционных насосах.

«В эту ремонтную кампанию мы проведем ремонт сварного соединения холодного коллектора. Его проводят не ежегодно, а по необходимости - по результатам неразрущающего контроля металла, который делают каждый ППР. Процедура плановая, выполняется по ранее разработанной технологии», - прокомментировал заместитель начальника отдела управления ремонтом Эмиль Крумов.

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Кроме того, специалисты выполнят капитальный и средний ремонт паротурбинных установок № 11 и 12, а также средний ремонт турбогенераторов ТГ-11 и ТГ-12.

В настоящее время на Нововронежской АЭС в работе находятся энергоблоки № 6 и 7: они несут нагрузку в соответствии с диспетчерским графиком. На энергоблоке № 5 завершается планово-предупредительный ремонт.

Радиационный фон в районе расположения НВАЭС и прилегающей территории находится на уровне, не превышающем естественных фоновых значений.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС