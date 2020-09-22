За три года жители Воронежской области добровольно сдали 20 единиц незаконного оружия и боеприпасов

Программа добровольной сдачи оружия работает в регионе с 2013 года Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

В Воронежской области с 2013 года действует программа добровольной сдачи оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ населением. Воронежцу, решившему расстаться с незаконным оружием, выплатят денежное вознаграждение:

- за огнестрельное оружие с нарезным стволом – 8 тысяч рублей;

- за огнестрельное гладкоствольное оружие – 6 тысяч рублей;

- за травматическое оружие – 4 тысячи рублей;

- за газовое, сигнальное оружие, гранаты, мины, снаряды, выстрелы, кроме учебных и имитационных – 2 тысячи рублей;

- за самодельные взрывные устройства – денежное вознаграждение составит 1 тысячу рублей;

- гранаты, мины, снаряды, выстрелы, найденные в местах военных действий 1941 – 1945 годов – 100 рублей за штуку.

Принимают также технически неисправное, непригодное для использования по прямому назначению оружие. Но в этом случае размер денежного вознаграждения составит 50% от установленного.

По данным регионального управления Росгвардии, за последние три года жители области добровольно сдали более 20 единиц огнестрельного оружия и около 10 боеприпасов времен Великой Отечественной войны: 2020 год – 5; 2019 год – 9, 2018 год – 8.

В отделении контроля за оборотом оружия центра лицензионно-разрешительной работы напомнили, что по вопросам, связанным с добровольной сдачей оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ необходимо обращаться в территориальные подразделения лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Воронежской области либо в территориальные органы МВД России.

Гражданин, добровольно сдавший оружие, его основные части и боеприпасы, освобождается от уголовной ответственности.

По мнению руководителя Воронежского стрелкового клуба Альберта Горбачева, количество сданного оружия – ничтожно мало:

- Считаю программу добровольной сдачи оружия крайне неэффективной, и лишь по одной причине – те суммы, которые предлагает государство в качестве вознаграждения, столь незначительны, что ни коем образом не могут побудить кого-то пойти на это. На мой взгляд, необходимо на порядок поднять тарифы. Например, в качестве эксперимента поднять «ценник» до конца 2020 года и посмотреть, как будет работать программа. Учитывая сложную экономическую обстановку, полагаю, что найдется большое количество желающих сдать дедову берданку за какие-нибудь скромные 40-50 тысяч.

Нужно так же понимать, что за последние 100 лет законодательство об оружии многократно менялось, у граждан на руках может находиться огромное количество вполне легального с точки зрения соответствия действующему закону об оружии спортивного и охотничьего длинноствольного огнестрельного оружия, но без документов, подтверждающих законность владения им. Иногда это достаточно дорогие вещи, которые никто никогда добровольно не сдаст, какие бы суммы за это не предлагали. Для таких граждан хочу напомнить, что Гражданский Кодекс РФ содержит статью 227, которая регулирует такую норму права, как «Находка». Опираясь на нее, можно стать вполне законным владельцем оружия, при условии того, что оно по закону может принадлежать такому гражданину.