В Сбербанке более чем в два раза выросло число акционеров-физических лиц

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В Сбербанке отметили рост количества акционеров-физических лиц: за прошедший год их число увеличилось в 2,3 раза и достигло 573 тысяч. Об этом на пресс-конференции, прошедшей 18 сентября в онлайн-формате, сообщили заместитель Председателя Правления Сбербанка Белла Златкис и старший вице-президент, руководитель блока «Финансы» Александра Бурико.

- Сильно снизились ставки в банковском секторе, заработать на депозите очень сложно. Инвестор начинает искать какие-то новые пути получения дохода от тех вложений, которые он делает. И эта ситуация оживила финансовый рынок. Обороты в этом году высоки, как никогда. К сожалению, российский финансовый рынок, хотя сейчас это свойственно и европейскому, многие годы сопровождает дисбаланс. Очень мало качественного актива, в который не страшно было бы вложить деньги. Поэтому, конечно, Сбербанк пользуется особым преимуществом: он знаком клиентам и стабилен, поэтому интересен акционерам, - отметила Белла Златкис.

Отметим, что контрольный пакет акций Сбербанка (50% плюс одна акция) в этом году был передан Министерству финансов РФ. Между Центробанком и Минфином было заключено соответствующее акционерное соглашение на три года, вместе с тем оно может быть продлено.

- Обязательство нового акционера - принимать решения, которые способствуют направлению на выплаты дивидендов не менее 50% от чистой прибыли. Но это не директива, это не жесткое обязательство, это пожелание. Конечно же, принятие этого решения по-прежнему будет зависеть, например, от состояния баланса банка, - уточнила Белла Златкис.

25 сентября в форме заочного голосования без совместного присутствия в месте проведения собрания, как раз, пройдет годовое общее собрание акционеров ПАО Сбербанк. На нем, в частности, пройдет утверждение годового отчета, распределение прибыли, назначение аудиторской организации и, конечно, избрание членов наблюдательного совета.

Однако в августе уже прошло заседание действующего наблюдательного совета, на котором было решено распределить на дивиденды примерно 422,4 млрд рублей. То есть 50% от чистой прибыли по МСФО: в 2019 году она составила соответственно 845 млрд рублей.

Таким образом, на одну обыкновенную или привилегированную акцию будет приходиться по 18,7 рублей. Как подчеркнула Александра Бурико, удалось снизить объем рисковых активов, и благодаря этому выдержать достаточность капитала Сбербанка выше 12,5%, что и позволило платить такие дивиденды.

- По нашим прогнозам на второе полугодие 2020-го, мы будем сохранять достаточность капитала на уровне 13-13,5%, - сказала Александра Бурико.