Нововоронежские атомщики приняли участие во Всероссийском экологическом субботнике «Зеленая весна» и Всероссийской акции «Сохраним лес»

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18 сентября 2020 года отдел охраны окружающей среды Нововоронежской АЭС совместно с Воронежским областным отделением общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны природы» организовали субботник на территории Нововоронежского политехнического колледжа (НВПК, филиал НИЯУ МИФИ).

Субботник прошел в рамках Всероссийских акций «Зеленая весна-2020» и «Сохраним лес». В экологическом уголке колледжа посадили 34 декоративных растения, среди которых катальпа, туя, барбарис, можжевельник, вегейла, гортензия и другие. Обязанности по уходу будут осуществлять студенты НВПК. В дальнейшем уголок планируют превратить в Экологическую тропу.

В акции приняли участие более 30 человек, среди которых руководство НВАЭС, руководители и работники различных подразделений Нововоронежской АЭС, члены профсоюза и Совета ветеранов атомной станции, представители городской администрации, преподаватели и студенты НВПК, а также члены Воронежского отделения «Всероссийского общества охраны природы» (ВО ВООП).

«Нововоронежская АЭС уже шесть лет участвует в акции «Зеленая весна Экология и охрана окружающей среды – одно из приоритетных направлений в деятельности атомной станции. Отдел охраны окружающей среды регулярно проводит производственный экологический контроль и мониторинг окружающей среды в районе Нововоронежской АЭС, экологические субботники, встречи с общественностью, уроки экологии для дошколят и школьников. Основная наша цель – воспитание бережного отношения к природе и окружающему миру», – отметила начальник отдела охраны окружающей среды Нововоронежской АЭС, председатель совета ВО ВООП Ольга Романова.

Параллельно 17 сотрудников Нововоронежской АЭС под руководством заместителя директора атомной станции по общим вопросам Вячеслава Шварова, представители Совета ветеранов и члены ВО ВООП приняли участие во Всероссийской акции «Зеленая весна-2020», в рамках которой произведена уборка территории и высажены хвойные и лиственные деревья возле здания филиала АО «Атомэнергопроект», в котором в ближайшем будущем планируется размещение Управления закупок НВАЭС. Благодаря проделанной работе было осуществлено заблаговременное озеленение прилегающей территории.

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Справочно:

В 2020 году крупнейшая в нашей стране экологическая акция - Всероссийский экологический субботник «Зеленая Весна-2020» - проводится в седьмой раз. Это ежегодный проект, который реализует Неправительственный экологический фонд имени В.И. Вернадского. Стартовав в 2014 году, мероприятия под эгидой «Зеленой Весны» объединили более 6,5 миллионов человек в 80 субъектах Российской Федерации.

В этом году в связи с пандемией коронавирусной инфекции (COVID-19), проведение Всероссийского экологического субботника «Зеленая Весна-2020» было перенесено на осень.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС