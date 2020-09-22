Коронавирус в Воронеже, последние новости на 22 сентября 2020: данные по зараженным и указ об ограничениях

фото из архива "КП". Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

16 574 жителя Воронежской области заразились коронавирусом за время эпидемии. По данным стопкоронавирус.рф, прирост инфицированных за минувшие сутки составил 160 человек. Окончили лечение и выздоровели 15 165 пациентов. Скончались от коронавируса 167 воронежцев. Это последние данные регионального оперштаба. Напомним, воронежские власти отказались от ежедневной статистики по COVID-19, теперь всю информацию они предоставляют раз в неделю по итогам заседания.

Губернатор Александр Гусев подписал новый указ об ограничительных мерах в области. Временно запрещена деятельность ночных клубов, детских игровых комнат, развлекательных и досуговых учреждений, кальянных, фуд-кортов. Нельзя устраивать мероприятия в парках, торговых центрах, аттракционах. Коснутся ограничения и спортобъектов и фитнес-центров. Занятия в них будут возможны при загрузке не более 50% от пропускной способности и группами не более 20 человек. Индивидуальные занятия на свежем возрасте разрешены. Спортсмены тоже продолжат тренировки. На соревнованиях заполняемость трибун не может превышать 10%. Чемпионаты, первенства, кубки России, межрегиональные, всероссийский и международные соревнования пройдут без зрителей.

Кафе и рестораны продолжат работу, при условии расстановки перегородок или при размещении столов на расстоянии не менее 1,5 м друг от друга. Останутся открыты зоопарки и океанариумы, библиотеки, музеи и заповедники, кинотеатры и театры - при 50-процентной заполняемости залов.

Согласно указу, жители области по-прежнему должны соблюдать социальную дистанцию и носить маски на остановках, в маршрутках и такси, магазинах, аптеках, госучреждениях, при посещении общественных мест.

Рекомендуется: носить перчатки, отказаться от поездок в отпуск за пределы Воронежской области, людям старше 65 лет соблюдать режим самоизоляции, предприятиям - отправить сотрудников на удаленку.

В Воронежской области развернули еще 150 коек для зараженных коронавирусом. 110 - в воронежской больнице № 11 и 40 мест - в Семилукской РБ. В планах - оборудовать 60 коек в Павловском госпитале и еще 20 - в Россошанской районной больнице. Новые места потребовались из-за увеличения суточного прироста инфицированных. В построенном на Ростовской медцентре сейчас лечатся 139 пациентов. Всего в ближайшее время в регионе для воронежцев с COVID-19 будет 1893 коек.

В конце прошлой недели в Воронеже закрылся на карантин Воскресенский храм, расположенный на улице Орджоникидзе. Причиной стала вспышка коронавируса. Заболевание подтвердили у настоятеля храма и трех работников. Двери церкви будут закрыты для прихожан в течение двух недель. Если заболевание выявят еще у кого-то, то карантин могут продлить.

За две учебные недели в регионе от уроков отстранили 313 школьников с признаками ОРВИ в 80 учебных заведениях. Повышение температуры выявили у детей на утреннем фильтре. Случаи же заражения коронавирусом за это время зарегистрировали в 27 школах области. Инфекцию нашли у 20 ребят и 13 преподавателей. На дистанционное обучение перевели две школы и девять классов в шести образовательных учреждениях. В частности, в воронежской школе № 94 имени генерала Лизюкова нашли коронавирус. Классы с 5-го по 11-ый перешли на дистанционку.