В Воронеже муж в день рождения жены пытался сжечь годовалую дочку в машине

"Опель" сгорел полностью. Фото: Максим ЛЮКОВ

Около шести часов вечера 18 сентября в доме на переулке Радужный микрорайона Подклетное Советского района произошла дикая семейная «разборка». Женщина 35 лет праздновала свой день рождения. Муж, ее ровесник, в какой-то момент приревновал ее. И совершил жуткий поступок, позволяющий усомниться в его нормальности.

Этот субъект схватил годовалую дочку, унес ее в гараж, посадил на заднее сидение своего «Опеля-Вектры». Затем облил кузов бензином, сел в салон с канистрой этого горючего и зажигалкой поджег автомобиль. Мать, прибежавшая в гараж, вовремя вытащила ребенка. Малышка получила ожоги первой степени, то есть, к счастью, легкие. А ее благоверный выскочил из машины сам. «Опель» сгорел дотла.

Женщина не стала покрывать мужа, а заявила на него в полицию. День ее супруг где-то бегал от правоохранительных органов, а 19 сентября его задержали полицейские.

В отношении ревнивца возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ «Покушение на убийство». До суда он будет находиться под арестом.

- Наши сотрудники провели осмотр места происшествия, назначили комплекс необходимых судебных экспертиз. Допрошена мама ребенка, другие свидетели ЧП, – рассказал руководитель следственного отдела по Советскому району города Воронежа регионального следственного управления СК России Евгений Аверин.

Работники прокуратуры Советского района проверят, была ли семья благополучной и если нет, имела ли место недоработка со стороны инспекции по делам несовершеннолетних районной управы и отдела полиции.