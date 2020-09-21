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Владимир Нетёсов: «Школьники Воронежской области получат равные возможности для развития вне зависимости от статуса учебного заведения»

Региональный парламент принял закон, который направлен на совершенствование системы образования, рассказал врио председателя Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов
Источник:kp.ru
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Утвержденные поправки позволят направить дополнительное финансирование как школам-лидерам, так и небольшим сельским учреждениям, а также позволят сохранить малокомплектные детсады в районах области.

В ходе последнего заседания регионального парламента VI созыва были внесены изменения в закон «О межбюджетных отношениях органов государственной власти и органов местного самоуправления в Воронежской области».

– Законодательные новации направлены, в частности, на формирование объемов дополнительного финансирования муниципальных образовательных организаций, которые ведут инновационную деятельность. Кроме того, новыми положениями вводится норматив на малокомплектные детские сады, сетевую форму реализации образовательных программ и консультационных услуг, – отметил врио председателя Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

В целом новации коснутся четырех направлений планирования бюджетных расходов на образование.

На сегодняшний день все финансирование детсадов и школ осуществляется по нормативам. Они зависят от количества воспитанников или учеников, а также ряда других параметров. Но есть образовательные организации, которые имеют свои особенности. Для того, чтобы выделить для них дополнительные средства, необходимо было внести соответствующие поправки в методику распределения такого финансирования.

В частности, изменения в методике расчета позволят направлять больше средств школам, которые реализуют инновационные проекты, входят в различные федеральные и региональные программы. Дополнительное финансирование, прежде всего, пойдет на оплату труда педагогов, приобретение дополнительного оборудования.

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Вторая группа учреждений, которые выиграют от введения новаций – школы с низкими результатами обучения и школы, функционирующие в неблагоприятных социальных условиях. Речь идет о возможности небольших сельских школ с дефицитом квалифицированных кадров взаимодействовать в сетевой форме с разноуровневыми образовательными и необразовательными учреждениями. Например, при потребности в точных науках крупные школы с сильным преподавательским составом могут взять на себя ведение таких уроков, что тоже требует дополнительного финансирования.

– Это позволит предоставлять обучающимся Воронежской области равные возможности развития вне зависимости от статуса конкретной образовательной организации, – подчеркнул врио председателя Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Еще одна группа учреждений, которых коснутся законодательные нововведения – это малокомплектные детские сады.

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– Для обеспечения госгарантий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в сельских населенных пунктах с небольшим числом детей до 7 лет вводится норматив для малокомплектных детсадов. Благодаря этому будет предусмотрена дополнительная сумма субвенции, что позволит сохранить сеть этих организаций и обеспечить необходимый уровень заработной платы педагогическим работникам, – рассказал врио председателя Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

В связи с реализацией Федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта «Образование» вводится еще одна новация. Она касается развития сети консультационных центров по различным вопросам воспитания, обучения и развития детей (в том числе с ограниченными возможностями здоровья), которые получают воспитание и образование на дому. Данные центры, которые уже функционируют в Воронежской области на базе ряда детских садов и школ, смогут получить дополнительное финансирование. Это позволит развить их материально- техническую базу, расширить спектр консультационных услуг и оказывать более квалифицированную и своевременную психолого-педагогическую поддержку родителям, а также гражданам, которые желают принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей. В частности, будут созданы условия для проведения консультаций в дистанционном формате, осуществления выездных консультаций, а также многое другое.

Средства в бюджете региона на реализацию данных изменений были предусмотрены ранее, поэтому с сентября текущего года они будут оперативно распределены на соответствующие цели в полном объеме.

БИЗНЕС-ПРЕСС

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