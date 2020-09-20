Полицейский был одним из пяти погибших в массовом ДТП в Воронежской области

Эксклюзив КП

Среди пяти погибших в жуткой аварии в субботу 19 сентября на автодороге в Лискинском районе оказался сотрудник транспортной полиции. Он ехал за рулем Renault Logan. В его автомобиль врезалась «десятка». Об этом сообщили в облпрокуратуре сегодня, 20 сентября.

С ним в машине ехал пассажир. Он тоже скончался на месте.

Страшная авария произошла вчера примерно в 19.55 часов на 6 км автодороги «Мостовой переход через реку Дон. Два автомобиля участвовало в ней – ВАЗ-21103 и «Рено Логан». Отечественной машиной управлял 40-летний житель Бобровского района. По предварительным данным, он выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем «Рено Логан». Именно он являлся сотрудником транспортной полиции. Известно, что мужчине на момент гибели было 38 лет. Удар был такой силы, что машины разбиты полностью и их развернуло и отбросило в разные стороны.

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

– Поскольку за рулем одного из автомобилей находился сотрудник правоохранительных органов, ход проверки взят межрайонной прокуратурой на контроль, – пояснили в надзорном ведомстве.

Фото с сайта Прокуратуры Воронежской области

На осмотр места происшествия выехал Лискинский межрайонный прокурор Денис Сазин.