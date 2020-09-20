Число жертв в страшной аварии под Воронежем выросло до пяти

Фото - эксклюзив КП

Скончался еще один пассажир, пострадавший в страшной аварии в Лискинском районе вчера вечером, 19 сентября. Об этом сегодня, 20 сентября, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по воронежской области.

Полицейские уже установили личности погибших.

Фото - эксклюзив КП

Страшная авария произошла вчера примерно в 19.55 часов на 6 км автодороги «Мостовой переход через реку Дон» в Лискинском районе. В ней участвовало два автомобиля – ВАЗ-21103 и «Рено Логан». Отечественной машиной управлял 40-летний житель Бобровского района. По предварительным данным, он выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем «Рено Логан». Иномаркой управлял 38-летний житель города Лиски. Удар был такой силы, что машины разбиты полностью и их развернуло и отбросило по разным сторонам дороги.

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

В результате в кровавом ДТП погибли оба водителя, пассажир «Рено Логан» – 37-летний житель Лиски и пассажир ВАЗ – 28-летний житель Лискинского района от полученных травм скончались на месте происшествия.

Прибывшие на место происшествия медики зафиксировали, что жив один пассажир ВАЗа – 40-летний житель Бобровского района. Он с травмами различной степени тяжести был доставлен в медицинское учреждение. Однако вскоре скончался. Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают причины происшествия.