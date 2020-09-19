Под Воронежем столкнулись ВАЗ 2110 и «Рено Логан»: четверо погибли, один раненый

фото эксклюзив КП

Вечером 19 сентября под Воронежем произошла страшная авария.

Около 19.55 на 6-м километре автодороги «Мостовой переход через реку Дон», что в Лискинском районе, лоб в лоб столкнулись ВАЗ-2110 и «Рено Логан».

фото эксклюзив КП

По данным полиции, в ДТП погибли четыре человека: двое в отечественной легковушке, двое – в иномарке. Еще одного человека из ВАЗ-2110 с травмами доставили в больницу.

На месте работают сотрудники полиции, выясняют причины и обстоятельства аварии, устанавливают личности пострадавших.