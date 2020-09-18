Воронежский кот стал главным героем детектива

Бакси появился в семье три года назад. Фото: предоставлено Надеждой Ишимовой

Воронежский кот Бакси из Instagram стал героем рассказа своей хозяйки Надежды Ишимовой «Рыжий детектив». Бакси - не простой домашний любимец. У его страницы уже 32,4 тысячи подписчиков, причем большая часть из них – иностранцы.

«Рыжий детектив» - небольшой (66 страниц в бумажной версии и 31 в электронной) рассказ о нетипичном детективе - настоящем рыжем коте. Для раскрытия дела сыщик использует обаяние, логику и хищные инстинкты.

Детектив получает письмо с просьбой о встрече на окраине деревни Медовки. Буквально в двух шагах от назначенного места Кот попадает в аварию, но не опускает лапы. Он собирается распутать клубок мистических загадок маленькой деревни.

ВЗЯЛИ ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ

Мы пообщались с автором рассказа и узнали о том, как ее питомец стал популярным, в чем главная сложность создания книги и будет ли продолжение детективной истории.

- Как давно и откуда кот появился в вашей семье и стал ее частью?

- Мы взяли его котенком по объявлению в интернете. Три года с нами, в августе у него был День рождения.

- Как ваш кот стал инстаграм-блогером с аудиторией в 32 тысячи подписчиков?

- Мы набрали подписчиков с помощью вирусных видео. Уже два года снимаем разные ролики в Instagram и Tik-Tok. Самым популярным был «Атака на Люка Скайуокера». Это видео репостнул в своих соцсетях актер Марк Хэммил (исполнитель роли Скайуокера в «Звездных войнах», - ред.), а котика также показали на Первом канале в программе «Видели Видео».

- Чем, по вашему мнению, Бакси заинтересовал такую большую аудиторию?

- Даже самый обычный кот может быть любопытным, если его показать с интересного ракурса. Это моя жизненная философия.

- У меня живет крыса. Как сделать ее такой же популярной?

- Я бы, наверное, нашла в интернете других крыс или аккаунты смежной тематики. Посмотрела, что интересного показывают люди (даже провела для вас короткий research – такие страницы есть). Дальше нужно завести аккаунты в социальных сетях и делать контент регулярно. Следить за трендами, челленджами и быстро на них реагировать. А если у вас еще есть и бюджет для продвижения, то все будет еще продуктивнее. Только будьте осторожны: эти вложения могут не окупиться. Рекламодателей для зоосферы не так уж и много. Поэтому я предпочитаю органический рост и всем его советую.

- Ваш кот добровольно принимает участие в съемках, или приходится его как-то уговаривать, заставлять?

- Добровольно. Он относится к камере без энтузиазма, но и заставлять его не нужно. Иногда просто ловим момент и снимаем то, что происходит с ним. Иногда есть целый сценарий, и тут уже, конечно, посложнее.

- У вас много иностранных подписчиков. Выходит, воронежского кота знают и за рубежом?

- Да, в Instagram, как ни странно, у нас иностранных подписчиков даже больше, чем россиян.

По словам хозяйки, коту нее подвижный, немного неуклюжий. Фото: предоставлено Надеждой Ишимовой

НАРЦИСС – И ЭТИМ ВСЕ СКАЗАНО

- Вы назвали бы своего кота особенным? В чем его примечательность?

- Я думаю, что он не самый заурядный, потому что, действительно, красивый и яркий. Но в нем нет физиологических особенностей, которые сделали бы его популярным. Нам помогло его кошачье любопытство и игривость. Он достаточно подвижный, поэтому за три года удалось снять много классных моментов. Но! Я верю, что так можно рассказать о любом животном. Важно понять его характер, забавные повадки.

- Какой он в обычной жизни? Может, ленивый и вредный? А может, наоборот, веселый и игривый?

- О нем как-то коротко сказали: нарцисс. И это идеальное описание. Подвижный, немного неуклюжий. Думаю, что считает себя большим охотником. Знает себе цену. Но довольно компанейский. Например, всегда встречает нас дома, любит внимание и общение (в меру).

- Вы хотите стать такими же знаменитыми, как Котенок с улицы Лизюкова?

- Нет, такой цели мы не преследуем.

- Расскажите немного о себе. Чем вы занимаетесь в свободное от съемок и написания книг время?

- Последние несколько лет я занималась интернет-маркетингом. В основном помогала брендам вести странички в социальных сетях. Но сейчас больше всего времени трачу на свои блоги и продвижение книги.

- Как вообще зародилась идея написать о своем любимце?

- Я об этом думала с того самого момента, как завела блог! Просто мы долго и кропотливо шли к тому, чтобы собрать аудиторию, которой это было бы интересно.

- Почему он стал героем именно детектива, а не другого жанра, например ужастика?

- На это есть несколько причин, и выбор жанра был взвешенным и продуманным решением. В первую очередь, я люблю детективы (хотя и хорроры тоже). В детстве обожала читать детские детективы в городской библиотеке - осадочек и восхищение жанром остались до сих пор. Во-вторых, самая большая часть нашей аудитории находится в Tik-Tok. И хоть там нельзя оценить возраст подписчиков, но по ощущениям это все же дети и подростки. Было огромное желание написать историю, которая будет прочитана.

МУЗА, НАПАРНИК И «ОТВЛЕКАТЕЛЬ»

- «Рыжий детектив» будет интересен только детям, или взрослым тоже?

- Я очень хочу, чтобы история была универсальной (насколько это вообще возможно для книги о Коте). Но цель «для взрослых и детей» стояла перед нами изначально и, думаю, дальше никуда не исчезнет.

- Будет ли продолжение этой книги?

- Да, обязательно, но позже. Все-таки написание книги - это тяжелая и продолжительная работа, требующая много сил и времени.

- Как долго шла работа над книгой, и принимал ли главный герой участие в ее создании?

- Конечно, принимал. В качестве музы, напарника и «отвлекателя». Эту короткую историю я делала почти полгода. Но большую часть времени заняли иллюстрации, редактура, печать и т. п.

- Кто же работал над иллюстрациями, которыми многие, кто уже прочитал, так восхищаются?

- Автор! То есть я, то есть Надя Ишимова. Как раз-таки иллюстрации и стали самым сложным в создании этой книги. Это очень непросто для не художника.

- В жизни кот тоже занимается какими-то расследованиями? Уже раскрывал преступления?

- Кот в жизни ведет охоту на насекомых. Уничтожитель бабочек и гроза мотыльков.

- Есть ли у вас еще домашние животные, и как с ними ладит кот? Станут ли и они героями книг?

- Других животных у нас нет, но у меня много друзей, которые ведут странички своих животных. Мое вдохновение - это общение с такими людьми.

- Если бы ваш кот умел говорить, чтобы он сказал, прочитав книгу?

- «О нет, что ты наделала!»