Адвокат экс-заместителя начальника ГИБДД Воронежской области: «22 квартиры на 50 млн. родителям теоретически мог купить и его брат»

Адвокаты убеждены: бизнес у родителей Качкиных был мощный. Фото: Юрий КОЗЛОВ

18 сентября продолжился судебный процесс по громкому делу экс-заместителя начальника ГИБДД Воронежской области Игоря Качкина. Напомним, прокуратуру заинтересовали 22 объекта недвижимости на сумму более 50 миллионов рублей, приобретенные родителями высокопоставленного полицейского. По версии надзорного ведомства, таких доходов у отца и матери Игоря Качкина не было, и по факту покупал он их сам, а на родителей только оформлял. Еще к девяти квартирам, купленным на 15 миллионов, вопросов не возникло. А те самые 22, по мнению прокуратуры, должны отойти в доход государства. В региональном ГУ МВД, Игоря Качкина, хотя и не уволили, но объявили ему выговор и из ГИБДД убрали. Он стал начальником тыла в ОМВД России по Панинскому району.

Адвокат родителей Игоря Качкина Ирина Чернышева заявила, что с 2006 по 2012 годы эта семейная чета заработала 20,2 миллиона рублей. И то по 3, по 5, а то и по 1 миллиону, но неуклонно прибавляла к своим доходам с 2013 по 2018 годы, когда и были приобретены эти квартиры. Чернышева еще раз сделала упор на то, что по закону родители не были обязаны ежегодно отчитываться о своих доходах. И, естественно, документы, подтверждающие их, могли предоставить не все. За давностью лет отчетность они вполне могли и не хранить.

А вот адвокат Игоря Качкина Вера Белкина решила озадачить представителей обвинения вопросами. Надо сказать, конкретного ответа, жил ли экс-начальник регионального ГИБДД в этих квартирах или извлекал из них доход, она не получила. Представители прокуратуры Игорь Кравцов и Сергей Варнавский заявили, что запрошенные сведения отдельно по каждому объекту недвижимости готовы предоставить на следующем заседании. Но намекнули, что у них есть подтверждения того, что по крайней мере два из них – в Коминтерновском и Левобережном районах – были указаны в документах, как место жительства Игоря Качкина.

Вера Белкина также образно охарактеризовала уровень доходов родителей Качкина:

- Это не просто сельские дремучие жители. У них такой бизнес, что всех участников нашего заседания вместе взятых такого нет (видимо, имелись в виду не столько бизнес, сколько доходы от него – Ред.).

Впрочем, толкового объяснения от адвокатов, почему эксперт, нанятый отцом Качкина, по мнению прокуратуры, учитывал только доходы, а расходы «опускал», так и не было. В результате таких исчислений вроде бы доходы родителей экс-заместителя начальника региональной ГИБДД за 2013-2018 годы вроде бы достигли 51 миллиона 332 тысяч рублей. В то время они как раз и купили объекты недвижимости на 50 млн. 177 тысяч. Заключение эксперта представители обвинения считают сделанным на основании документов, написанных «на коленке», причем многие из них оформлены задним числом.

Вера Белкина также задалась вопросом, почему теоретически квартиры не могли купить иные родственники, например брат Игоря Качкина, тоже работающий в ГИБДД. Адвокат заметила, что источник доходов ее подзащитного, подразумевающийся как преступный, в иске так и не указан.

Судья Елена Наседкина заявила, что, на ее взгляд, пока бесспорных доказательств, что все это имущество покупали на незаконные доходы Игоря Качкина, предоставлено не было. Представители стороны обвинения на это ответили, что на следующее заседание планируют привлечь сотрудника ГУ МВД, проводившего служебную проверку по этому делу. И попробуют обеспечить явку свидетелей, подтверждающих, что все квартиры по факту Игорь Качкин покупал именно себе.

Представители прокуратуры пообещали привлечь к следующему судебному заседанию свидетелей и полицейского, проводившего служебную проверку. Фото: Юрий КОЗЛОВ

В то же время судья попросила обеспечить явку на одно из заседаний родителей Игоря Качкина. Требование логичное – квартиры-то хотят отобрать именно у них. Адвокат Ирина Чернышева ответила, что мать и отец экс-заместителя начальника областной ГИБДД появятся только ближе к финалу суда. Обосновала это тем, что на промежуточные заседания из Грибановского района ездить не имеет смысла. Речь об обязательном приходе Игоря Качкина на заседании не заходила.

Судья Елена Наседкина пожелала выслушать родителей Игоря Качкина на одном из следующих заседаний. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Елена Наседкина поинтересовалась у Ирины Чернышевой, почему именно с 2013 по 2018 годы родители бывшего высокопоставленного гаишника стали активно скупать недвижимость. На что адвокат, признав, что за предыдущие годы мать и отец Игоря Качкина купили только два-три объекта, сообщила, что у них просто сменились приоритеты. С бизнеса якобы решили перейти на сдачу в аренду недвижимости.

Новое судебное заседание по этому уже весьма затянувшемуся делу назначили на 9 октября.