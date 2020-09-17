Экс-директора воронежского «Облкоммунсервиса» подозревают в растрате 1,5 миллионов

Сейчас с Левцевым следователи проводят оперативные действия Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заместителя главы администрации Воронежа по градостроительству Владимира Левцева подозревают в растрате более 1,5 млн рублей. Информацию сегодня корреспонденту «КП» подтвердил собственный источник в правоохранительных органах.

Он уточнил, что «прилетело» чиновнику еще с тех времен, когда он работал директором воронежского «Облкоммунсервиса». В пресс-службе регионального СУ СКа поделились подробностями. В отношении экс-директора возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ – растрата.

Силовики вменяют чиновнику период, когда он работал на посту директора государственного унитарного предприятия «Облкоммунсервис» с марта 2015 по октябрь 2017-го. В это время должность эту занимал Владимир Левцев.

Как пояснили в СКР, по версии следствия, с 2016 по 2017 год подозреваемый, используя свое служебное положение, получил в кассе предприятия более 1,5 млн рублей. Он оформил их получение расходными кассовыми ордерами под авансовый отчет на хозяйственные расходы. Деньги в кассу так и не вернул, ни в то время, когда чиновник работал на посту директора, ни после увольнения. Авансовый отчет тоже не предоставил.

Сейчас с подозреваемым проводятся следственные действия. Его допрашивают следователи.

Напомним, утром стало известно, что силовики проводили обыски дома у Левцева, на его рабочем месте. Следователи совместно с сотрудниками УФСБ по воронежской области изъяли документы, уже назначены экспертизы.

Кроме того, как сообщил «КП» собственный источник, под уголовное дело попал еще один бывший директор предприятия – Георгий Дятлов. Он уволился в июле этого года. Предположительно, в отношении него возбуждено уголовное дело о получении взятки (ч. 5 ст. 290 УК РФ).