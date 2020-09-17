Tele2 приглашает воронежцев в бесплатный кинотеатр под открытым небом

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Все мы соскучились по привычному образу жизни, когда после работы или учебы можно было собраться большой компанией, например, за просмотром фильма. До 21 сентября включительно у воронежцев будет такая возможность. Оператор мобильной связи Tele2 развернул кинотеатр под открытым небом на парковке ТРЦ Сити-Парк «Град». Горожане смогут посмотреть мировые шедевры кинематографа на большом экране с друзьями и близкими. Необычные киносеансы бесплатны для всех гостей площадки.

- Посетители смогут увидеть десятки картин различных жанров, которые будут транслироваться с помощью высокоскоростного мобильного интернета Tele2. Наша 4G-сеть позволяет смотреть HD-фильмы онлайн в любом месте и в любое время. Приглашаем всех воронежцев получить позитивные эмоции, приятные бонусы и лично убедиться в качестве нашего мобильного интернета, - рассказал Дмитрий Садыков, директор макрорегиона «Черноземье» Tele2.

Кинотеатр с неповторимой атмосферой

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Огромный экран, качественная стереосистема и звездное небо над головой, что еще нужно для неповторимой атмосферы? Для каждого посетителя его автомобиль превращается в собственный кинозал. На въезде промоутеры на роликах подскажут FM-волну, по которой будет транслироваться звук для комфортного просмотра прямо в салоне машины. При этом работает и внешняя стереосистема, чтобы вы не пропустили важный диалог, когда нужно будет отойти за попкорном или напитками.

К слову, абоненты Tele2 в рамках программы лояльности «Больше» смогут приобрести вкусный комбонабор – бургер и морс – от партнера оператора «Сыто-Пряно» по специальной цене. Так что смотреть кино будет не только интересно, но еще и вкусно.

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- Мы проезжали мимо и увидели, что на парковке показывают кино. Нам сразу вспомнились кадры из старых американских фильмов, где были так популярны автокинотеатры. Очень давно хотелось почувствовать эту атмосферу. Так получилось, что сегодня мы приехали первыми: как только закончились занятия в вузе - сразу сюда, - поделились эмоциями третьекурсницы ВГЛТУ Ирина и Арина.

Фильмы на любой вкус

Посетить бесплатно киносеансы под открытом небом смогут все желающие необычно провести вечер. На мероприятие не нужно регистрироваться, достаточно приехать и занять любое свободное место. Каждый день проходит два сеанса в 19.00 и 20.30. Ознакомиться с расписанием можно на сайте проекта.

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Например, гостям «Кинопарковки» уже представили ленту «Мистер Штайн идет в онлайн» с неповторимым Пьером Ришаром, оскароносную «Зеленую книгу» - лучший фильм 2019 года, а также невероятное сочетание драмы и комедии - «Арахисовый сокол». Но впереди посетителей ждет еще много интересного кино.

Кроме Воронежа, приехать посмотреть кино на свежем воздухе могут жители других городов - Липецка, Казани, Краснодара, Волгограда, Ростова-на-Дону, Иркутска, Владивостока, Красноярска и Новосибирска.