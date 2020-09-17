Дошло до суда дело найденного под Воронежем рядового с перемотанными скотчем руками и пакетом на голове

Свидетели на допросе отмечали, что капитан всерьез угрожал солдату Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Дело 33-летнего экс-начальника вещевой службы тыла Дмитрия Прохорова, с которым связана трагическая смерть солдата Степана Цымбала под Воронежем, направлено в суд. Об этом рассказал корреспонденту «КП» адвокат семьи погибшего Сергей Локтев.

Превышение полномочий

Офицер подозревается в превышении должностных полномочий с применением насилия и с причинением тяжких последствий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). От службы его отстранили.

– Военные следователи сообщили нам, что дело передано в суд. Мы ждем, когда назначат по нему заседание. Разбирательство будет проходить в Воронежском гарнизонном суде. Само расследование длилось больше года. Было опрошено множество свидетелей, в основном это сослуживцы Степана, – рассказал адвокат.

Эта трагическая история, случившаяся в Воронежской области в начале февраля 2019 года, всколыхнула всю Россию. Тело 19-летнего солдата сослуживцы нашли 10 февраля в палатке для мытья посуды на полигоне Погоново под Воронежем. В военной части уверяли – у парня остановилось сердце. Затем была выдвинута еще одна версия – суицид. Но никто не верил, что солдат-срочник Степан Цымбал, симпатичный молодой парень из Краснодарского края, просто взял и наложил на себя руки. Нашли его с пакетом на голове и перевязанными скотчем руками. В итоге ход расследования даже взял на контроль председатель Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина. Следствие пришло к выводу, что офицер имел отношение к смерти солдата-срочника. А вот дела об убийстве и доведении до самоубийства рядового Цымбала прекратили.

Из-за двух ящиков водки

Как пояснили в правозащитной организации «Зона права», адвокат которой представляет интересы семьи Цымбала, солдат Степан Цымбал с ноября 2018 года нес службу на территории полигона «Погоново» в Воронежской области. Он был истопником в палатке для отдыха поваров и в офицерской столовой. Он уже отслужил больше года, когда произошла эта трагедия. Началась она с того, что 9 февраля 2019 года капитан Дмитрий Прохоров прибыл на полигон. Он хотел обсудить вопрос оборудования бани для личного состава. Обсуждение плавно перетекло в ночные посиделки с другим капитаном. Сначала они распивали спиртное в палатке поваров. Затем, дойдя до кондиции, капитаны поругались, а потом и вовсе подрались. На следующий день «застолье» продолжилось. И Прохоров вдруг обнаружил, что из его личного автомобиля пропали два ящика с водкой. По версии следствия, капитан пинком разбудил спящего Степана Цымбала, отдыхавшего после ночного дежурства.

Он находился в расстроенных чувствах, был испуган и заикался

«Как следует из материалов дела, капитан нанес Цымбалу не менее 4 ударов кулаком по телу. Офицер отказался от предложенных денег и потребовал от солдата до вечера вернуть ящики с алкоголем. Он добавил, что в противном случае рядовому «лучше самовольно оставить место службы, чем остаться на полигоне «Погоново», – рассказали представители «Зоны права».

По их словам, свидетели на допросе отмечали, что капитан всерьез угрожал солдату, который никакого отношения к пропаже водки не имел. Это сильно сказалось на эмоциональном состоянии Степана.

– У него на глаза навернулись слезы, он находился в расстроенных чувствах, был испуган и заикался, – передают представители «Зоны права».

В результате 19-летний Степан Цымбал решил покончить с собой. Когда сослуживцы его обнаружили, то руки были связаны скотчем, на голову был надет пакет, а шея - обмотана скотчем.

Как рассказал нашему изданию адвокат, мать погибшего до сих пор не поддерживает версию следствия о самоубийстве Степана. Она не верит в то, что ее сын мог покончить с собой.