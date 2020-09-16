В Воронеже появилась экспресс-доставка из «Пятёрочки»

Экспресс-доставка из «Пятёрочки» уже действует в Москве, Казани, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Нижнем Новгороде. Всего же к сервису подключено 296 магазинов, включая 7 дарксторов.

Воспользоваться экспресс-доставкой очень просто - достаточно установить мобильное приложение «Пятёрочка Доставка». Цены на продукты точно такие же, что и в магазинах сети – можно не проверять. Кроме того, в сервисе доставки действуют те же акции, А также – внимание! - дополнительно начисляются двойные баллы программы лояльности «Выручай-карта».

«Мы продолжаем развивать экспресс-доставку, запуская новые города, - отмечает директор по внедрению розничных технологий макрорегиона «Центр» торговой сети «Пятёрочка» Игорь Шульгин. - С наступлением осени востребованность этой услуги становится ещё более высокой – в связи с началом школьных занятий, погодными условиями и так далее. Поэтому уверен, что воронежцы оценят удобство доставки из «Пятёрочки», которая поможет им значительно экономить свои ресурсы и уделять больше внимания более важным делам. Наш сервис удобный, безопасный, очень быстрый, и что важно – цены такие же доступные, а качество привозимых продуктов всегда отличное, ведь наши сборщики старательно выбирают всё самое лучшее и свежее – «как себе».

Заказы принимаются с 9 утра до 9 вечера. Сразу после получения их начинают собирать непосредственно в магазинах «Пятёрочка». Курьеры готовы доставлять заказы прямо до двери в течение часа (!). Стоимость доставки составляет всего 99 рублей. Продукты и товары первой необходимости доставляются в разные районы города, за исключением Тепличного и Отрожка.

Особо отметим, что оплата производится максимально удобно и безопасно: непосредственно в мобильном приложении - никаких взаиморасчётов «живыми» деньгами или кредитными картами с курьерами осуществлять не нужно.

Не забывают в торговой сети «Пятёрочка» и про профилактику распространения коронавирусной инфекции нового типа. В сервисе «Пятёрочка. Доставка» строго соблюдаются все санитарно-гигиенические требования, производятся дезинфекции помещений универсамов и реализуется комплекс профилактических мер для защиты сотрудников и покупателей. Среди курьеров доставки налажено регулярное измерение температуры тела, все, без исключения, обеспечены средствами индивидуальной защиты.

ВАЖНО!

При сборке заказов выбираются продукты с максимальным сроком годности и самые свежие фрукты и овощи.