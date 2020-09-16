Колокольные концерты в воронежском храме привлекают туристов

фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

В начале августа в воронежском храме преподобного Сергия Радонежского прошел концерт колокольной музыки, организованный для прихожан микрорайона. Послушать его пришли десятки людей всех возрастов. Самые смелые поднялись на колокольню и оттуда слушали величественные звуки бронзовых инструментов. Рождаемые ими мелодии в исполнении звонаря Владимира Цуканова не оставили равнодушными ни детей, ни взрослых. Желающие сами смогли попробовать, как это управляться с тяжелыми колоколами.

КОЛОКОЛЬНЫЙ ЗВОН ПРОБУЖДАЕТ ДУШИ

Благодаря соцсетям и показанному по телевидению репортажу, новость о воронежском концерте разнеслась далеко за пределы города. И вот интерес к художественному колокольному звону возник в других городах России и даже за рубежом!

- В начале сентября принимал у себя в гостях паломников из Комсомольск-на-Амуре и Нижнего Новгорода, - рассказал «Комсомолке» Владимир Цуканов. - Так велик был интерес, что их не смутили тысячи километров дальнего пути...

Послушать воронежские колокола приехали две женщины, одна из которых работает православным психологом в Новгороде. Слушатели не скрывали эмоций и слез и с трудом находили слова, чтобы описать произведенные колокольной музыкой впечатления.

- Колокольную музыку, я, по сути, не сочиняю - она сама как-то получается , и каждый раз что-то новое выходит, - говорит звонарь Владимир. - Цель моего творчества - скорее светская, нежели религиозная, потому, как звоны мои не совсем канонические. Ведь не все люди верующие, а мне хочется, чтобы звон колокольный делал их добрее и восприимчивее к окружающему миру. Вот, например, сегодня на моем небольшом «концерте» многие плакали. Значит, пробирает этот звон до глубины самой души. Значит, есть в нем что-то необъяснимое и в тоже время сильное, умеющее воздействовать на восприятие каждого человека.

Раньше Владимир увлекался авторской песней, но колокола – сложный в плане передачи оттенков звука инструмент. Здесь звуков всего-то 4-5. Но и с их помощью он создает целостные и объемные композиции.

Храм преподобного Сергия Радонежского Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

ПАЛОМНИК ИЗ КАЗАНИ

Недавно с Владимиром связался житель Казани. Он сообщил, что пешком идет с Казанской иконой Божьей Матери по городам России и мечтает побывать в Воронеже, поскольку наслышан о творчестве Владимира Цуканова и хочет лично послушать колокольную музыку. Сейчас паломник гостит в соседней области, в липецком Задонске и обещает быть в Воронеже в ближайшие дни.

- Колокола творят чудеса! – признается Владимир и добавляет с улыбкой: - Всерьёз начинаю задумываться об аренде небольшого дома для размещения паломников.

Но и это еще не все. Интерес к Воронежу проявили и за рубежом. Недавно Владимир получил приглашение в испанскую Пальма-де-Майорку, где знают и ценят колокольную музыку.

- Я пока думаю над этим предложением, - говорит Владимир. – Мне ведь для поездки понадобится мобильная звонница. Слышал, что такая есть в распоряжении городской администрации.

В Информационно-туристском центре Воронежа «Комсомолке» сказали, что готовы поддержать начинание Владимира Цуканова и разместить информацию о проводимых колокольных концертах для гостей, собирающихся посетить наш город.