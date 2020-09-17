В Воронеже вернули зрение львенку, которого нашли в рейсовом автобусе

Воронежские ветеринары со своим необычным пациентом. Фото: предоставлено ветеринарным госпиталем № 1.

Эта история началась еще в июне, когда в Волгограде полицейские обнаружили в багажнике рейсового автобуса Махачкала – Москва маленького львенка. Водитель заявил, что его попросил незнакомый человек перевезти деревянную коробку якобы с собакой.

Львенка обследовали и нашли у него множество заболеваний: тяжелая пневмония, лишай, истощение. Вдобавок он еще и фактически был слепой - у него была катаракта на обоих глазах. Измученного малыша назвали Гром – так называется подразделение ДПС, сотрудники которого его фактически спасли. До места назначения царь зверей вряд ли бы доехал. Львенка приютили сначала в кинологическом центре, а потом в цирке-шапито, застрявшем в Волгограде из-за эпидемии коронавируса.

Волгоградские ветеринары вылечили необычного пациента от воспаления легких, справились с лишаем, ну и, понятное дело, блох тоже вывели. А вот с катарактой на обоих глазах бороться было сложно. Дело в том, что специалисты, способные удалить ее у хищников, даже в такой большой стране как Россия, - редкость. Один из них, Любовь Соломахина, работает в Воронеже в ветеринарном госпитале № 1 на улице Чапаева. Она в этом медицинском учреждении и офтальмолог, и главный врач.

Волжские ветеринары договорились о том, что львенка Грома доставят в Воронеж. Там ему на днях сделали операцию. Она прошла успешно. Сейчас к Грому вернулось зрение – видят оба глаза. После операции он ходил в специальном ошейнике. Его надели, чтобы львенок не трогал глаза во время реабилитации.

В ошейнике неудобно, но ничего не поделаешь, надо лечиться. Фото: предоставлено ветеринарным госпиталем № 1.

Как отмечают в ветеринарном госпитале, до операции львенок был агрессивен, часто кусался. Да и после нее любит догонять любого вошедшего человека и слегка цапать. Ну, хищник и не должен быть паинькой.

Такая вот лапка у Грома. Фото: предоставлено ветеринарным госпиталем № 1.

17 сентября львенка отправят назад в Волгоград. Но только на время. Сейчас решают вопрос, чтобы маленький царь зверей нашел постоянное жилье в одном из сафари-парков в Подмосковье, Санкт-Петербурге, в Крыму или даже во Владивостоке.

Напомним, другого львенка в Воронеже ждала ужасная судьба. 6 сентября прохожие обнаружили труп царя зверей на мусорке возле заправки «Шелл» у Северного моста. Тело размером с крупного алабая, рыжего цвета без полосок было накрыт тряпкой. По словам очевидцев, они показали фото зверя ветеринару, который подтвердил, что это львенок, которому было около трех месяцев. Остается только догадываться, как он попал в Воронеж.