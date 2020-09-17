На фестивале «Русское лето» воронежцев ждут игровые зоны и театральная постановка

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Воронеж отмечает свое 434-летие, но в этот раз День города пройдет практически без концертов, соревнований, ярмарок и прочих событий, что обычно сопровождают торжество. Не будет даже салюта! Виной тому - эпидемиологическая обстановка.

Однако оставить в такой день горожан без праздника не могли, поэтому исключение сделали для фестиваля «Русское лето». Если вы еще сомневаетесь, идти ли, то мы подскажем вам, почему ближайшие выходные, 19 и 20 сентября, стоит провести в Центральном городском парке.

Вы уже наверняка слышали о выступлениях на сцене Зеленого театра рэпера Хаски, «МАВАШИ group» и Вадима Самойлова из «Агаты Кристи». Состоятся встречи с писателями: Захаром Прилепиным, Николаем Стариковым, Германом Садулаевым и многими другими.

Но «Русское лето» - это возможность не только познакомиться с современными авторами и понять их, но и подходящий случай для того, чтобы погрузиться в мир любимого произведения. Например, всей семьей можно будет посидеть у костра с викингами или пройти с экскурсией в гусарский лагерь.

А что же приготовили для наших детей? Об этом позаботился партнер фестиваля – марка Вкуснотеево

Итак, 19 сентября в 12:00 Вкуснотеево приглашает на праздничный концерт с театральной постановкой. Сюжет пока держится в тайне, но, поверьте, всех любителей нетривиальных завязок и ярких кульминаций, это представление не оставит равнодушным.

Маленьким, да и взрослым гостям фестиваля наверняка придутся по душе игровые зоны «Вкуснотеево» – они будут расположены по всей территории парка. Каждый сможет проявить смекалку, силу, упорство и получить за это ценные призы от молочного бренда. Попробовать свои силы можно будет до 16:00.

Если же вы всегда сами хотели быть главным героем, то обязательно посетите ремесленную ярмарку, где сможете попробовать себя в новой роли.

P.S.: Помните, чтобы обезопасить себя и своих близких во время, когда еще есть угроза распространения коронавирусной инфекции, лучше при посещении фестиваля надевать маски. Даже если вы находитесь на площадке с играми, соблюдайте дистанцию не менее 1,5–2 метров. И обязательно дезинфицируйте руки. Эти несложные меры помогут вам сохранить здоровье.