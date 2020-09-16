«Звонки коллекторов по кредиту, который я не брала, сделали меня инвалидом»

Валентина Финогенова борется с коллекторами уже шесть лет. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Подарок на Новый год обернулся для воронежской пенсионерки жуткими проблемами, которые тянутся уже 5,5 лет.

«БЕСПЛАТНЫЙ СЫР»

30 декабря 2014 года ее пригласили на презентацию косметики «ДЕшели» в ООО «Новый стиль» - фирму, расположенную на улице Степана Разина – практически в самом центре Воронежа.

- Мне рассказали, что у них праздничная акция – все процедуры бесплатно. Поехали туда с мужем. Вроде бы приняли очень хорошо – намазали, накрасили якобы дорогими средствами ухода за кожей, - рассказывает Валентина Михайловна. – При этом переписали паспортные данные. Затем попросили пройти в какую-то комнатку, где предложили чемоданчик с косметикой. Попробуйте, дескать, может, понравится. И попросили подписать бумагу, что чемоданчик этот мне передают. Я расслабилась, прочитать документ не догадалась и поставила подпись. Сотрудники фирмы даже вызвали такси, чтобы мы с мужем быстрее доехали до дома.

А дальше начался кошмар.

- Дома мы посмотрели документ – оказалось, что это кредитный договор с коммерческим банком ООО «Ренессанс-кредит». Естественно, не собиралась у них ничего одалживать, чтобы потом проценты платить, - продолжает Валентина Михайловна. – 31 декабря написала, как могла, заявление о том, что этот кредитный договор мне навязали. Надо было обращаться к юристу, но из-за Нового года не получилось. А потом оказалось, что самого главного: «Прошу расторгнуть договор» так и не написала. А если в течение двух недель не напишешь заявление об отказе, проценты начинают «капать».

«НА ЗАВТРАК, ОБЕД И УЖИН ЗВОНКИ ОТ КОЛЛЕКТОРОВ»

Валентина Финогенова не сдавалась – дошла до суда. Но по тому же формальному признаку – неправильно составленноЙ ПРЕТЕНЗИИ – в расторжении кредитного договора ей отказали. Да, к сожалению, и не могли сделать иначе – таков закон. Банк передал информацию о «должнике», отказывающемся платить, коллекторским агентствам. И началось…

- Звонили и утром, и в обед, и вечером мне, мужу , дочке и внуку, - говорит Валентина Михайловна. – Грозили, что арестуют пенсию, счет в банке, заставят продать квартиру. На последнее сказала, что у меня своей жилплощади нет, живу вместе с дочерьЮ у зятя. Звонки не прекращались. Уже симки несколько раз меняла, все равно находили новый номер. И трезвон продолжался.

Несмотря на слабое здоровье Валентины Михайловны (в 2012 году у нее был микроинсульт), она оказалась настоящим бойцом. Только поняла, что в одиночку не справится. И обратилась к адвокату ВЯЧЕСЛАВУ Чуприну.

ЗА ЧАСТЫЕ ЗВОНКИ КОЛЛЕКТОРСКОЕ АГЕНТСТВО МОГУТ ЗАКРЫТЬ ПОЧТИ НА ТРИ МЕСЯЦА

С помощью юриста дела пенсионерки пошли «повеселее». На наглых коллекторов написали жалобы в Центробанк, прокуратуру и службу судебных приставов. 5-6 писем в разные ведомства. На этот раз составленные в полном соответствии с требованиями закона к таким документам.

Представители этих серьезных ведомств не сразу, но отреагировали. Контролируют деятельность коллекторов судебные приставы. Они составили административный протокол и направили материалы о допущенных нарушениях, в том числе неправомерных звонках, в том числе дочери и даже внукам, и которых по закону, не может быть больше одного в сутки, да и то в урочное время (не раньше 8.00 и не позже 22.00), в Арбитражный суд Воронежской области. Если вину коллекторов посчитают доказанной (а распечатки разговоров, давно «доставших» Валентину Михайловну и ее семью, туда предоставили), им грозит штраф до 500 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. То есть почти на три месяца.

- На почве переживаний у меня ухудшилось состояние здоровья, - сказала Валентина Финогенова. – Годы уже такие (мне скоро 69 лет), что волноваться много нельзя. Вот и получила в итоге третью группу инвалидности.

Коллекторы прекратили звонить с февраля 2020 года. Когда пошел поток жалоб в серьезные ведомства. Однако банк не теряет надежды хоть что-то взыскать с Валентины Михайловны. Отправляет ей бумаги с предложением об «улаживании» ситуации. На днях пришло письмо от еще одного коллекторского агенства. Измученной женщине в нем опять напоминают о долге и процентах.

- Был и еще один звонок. Некая фирма предложила «уладить» мои дела с кредитом «всего лишь» за 74 тысячи рублей, - поделилась Валентина Финогенова. – При том, что всего с меня с процентами требуют 292 тысячи.

Женщина, несмотря на проблемы со здоровьем, сдаваться не намерена.

Мы хотели получить комментарий по поводу этой ситуации в банке «Ренессанс-Кредит». Увы, в воронежском отделении нас отослали на телефон московской «горячей линии», где мы имели удовольствие пообщаться с роботом. Никто живой там нам не ответил.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

- Валентина Михайловна – молодец, настоящий боец, я рад, что мы смогли привлечь коллекторов к административной ответственности - говорит адвокат Вячеслав Чуприн. – С нарушениями закона надо бороться обязательно. Уверен, что в итоге коллекторы ничего с нее не получат. Но много ли таких у нас? Люди в большинстве своем не активные, а в суды и вовсе боятся обращаться. Но, как говорится, под лежачий камень и вода не течет. Вот аферисты и творят свои дела без особой опаски. Было бы больше таких людей, как Валентина Михайловна, глядишь, и коллекторы бы так не наглели, да и банки меньше занимались выманиванием денег с помощью сомнительных комбинаций.