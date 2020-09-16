Герман Греф: «Занятия искусственным интеллектом необходимы для любой профессии»

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Всероссийский образовательный проект «Урок цифры» стартовал 14 сентября. Занятия «Искусственный интеллект и машинное обучение» пройдут по всей стране до 27 числа. С их помощью школьники из самых разных уголков России, в том числе из Центрального Черноземья, смогут получить актуальную информацию о цифровых технологиях от ведущих российских экспертов. «Урок цифры» разработан Благотворительным фондом «Вклад в будущее» при поддержке Сбербанка.

15 сентября в одном из таких занятий приняли участие заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко, президент, председатель правления ПАО Сбербанк Герман Греф, директор по технологиям искусственного интеллекта Mail.Ru Group Андрей Калинин, руководитель Лаборатории машинного интеллекта «Яндекса» Александр Крайнов и другие не менее интересные спикеры.

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- С чем бы вы не решили связать свою жизнь, занятия информатикой, а именно искусственным интеллектом, понадобятся в любой профессии. Это целый мир, причем удивительно интересный. Я поддерживаю не только формальные задачи, которыми занимаются наши сотрудники, но и очень уважительно отношусь к хобби. Нередко из этого вырастает очень интересный бизнес. В частности, все медицинское направление в Сбербанке родилось из увлечения наших сотрудников лаборатории искусственного интеллекта. Сегодня это уже работающий на рынке продукт, который помогает врачам ставить диагнозы, распознавать изображения снимков с различных медицинских приемов, - рассказал школьникам Герман Греф.

По словам главы Сбербанка, сейчас в их организации занимаются искусственным интеллектом более двух тысяч сотрудников. И спрос на таких специалистов будет увеличиваться. К 2023 году банк планирует, как минимум, удвоить количество работников в сфере искусственного интеллекта. Поэтому занятость молодым специалистам обеспечена.

Также во время урока Герман Греф порекомендовал школьникам попытаться выиграть стажировку в какой-нибудь крупной компании, занимающейся цифровыми технологиями. Ведь это поможет изучить различные специальности в рамках одной большой сферы и более осознанно подойти к выбору будущей профессии.

К слову, много возможностей в этом плане подрастающему поколению дают и мероприятия Сбербанка. Этой осенью банк проведет три хакатона, посвященных искусственному интеллекту.

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Во время первого участникам предстоит поработать над распознаванием рукописей Петра I. Император написал огромное количество указов и писем, некоторые из которых до сих пор не распознаны историками. Этот проект поможет не только работе ученых, но и усовершенствует технологии распознавания рукописного текста.

Второй хакатон будет связан с экологической тематикой. Участникам предложат спрогнозировать возникновение наводнений, что позволит заранее предупреждать экокатастрофы. Это еще один пример того, как искусственный интеллект можно направить на решение социально значимых проблем.

Третий хакатон - для самых продвинутых, которые уже хорошо знакомы с искусственными нейронными сетями. В рамках этого мероприятия участникам потребуется сгенерировать эссе по обществознанию при помощи модели ruGPT-3, которая способна создавать очень сложные осмысленные тексты всего лишь по одному запросу на «человеческом» языке.

Победителей ждет много интересных призов, но самый главный - денежный. Лучшие получат по 1 миллиону рублей.

- Никогда не верьте людям, которые говорят, что у вас ничего не получится. Верьте в себя и свои возможности. Это самое главное, - подытожил Герман Греф.