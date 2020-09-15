«Новые люди» заявили о нарушениях на выборах в Воронежской области

Для наблюдения за процедурой партия привлекла в регионе более 560 наблюдателей. Фото: Предоставлено

«Новые люди» сообщают, что как минимум речь идет о результатах выборов на участках по трем округам в областную Думу и по шести округам - в городскую.

Для контроля за законностью всех процедур партия привлекла в Воронежской области более 560 наблюдателей. В итоге они зафиксировали огромное количество нарушений, особенно при выездном голосовании.

- Воронеж славится тем, что там «Единая Россия» занимается точечной застройкой в городе. И конечно, никакие новые люди ни в гордуме, ни в облдуме ей не нужны. Как вы думаете, какое количество людей проголосовало по переносным ящикам?! Не буду вас томить - 73%. То есть три четверти голосов не были отданы на избирательных участках. Поздравляем этот прекрасный регион, но к этим голосам есть вопросы, - обозначил свою позицию лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев на пресс-конференции в Москве.

Алексей Нечаев. Фото: Предоставлено

Для сравнения в Томске, где партия набрала 15% голосов избирателей, количество сделавших выбор на дому куда скромнее - 32%.

В штабе «Новых людей» добавляют, что их наблюдатели были на участках все три дня голосования и зафиксировали множество других нарушений. В том числе голосование по черной технологии «карусель», прямой подкуп избирателей, несанкционированное вскрытые сейф-пакеты с бюллетенями, неопломбированные выездные урны и т. д.

А на избирательном участке 1165 города Воронежа, по мнению представителей партии, члены комиссии пытались скрыть махинацию с вбросом. И для этого попросту замазали отметки в бюллетенях канцелярским корректором. Кандидат от партии Сегрей Гурчечко записал возникший конфликт на видео. И теперь с этим случаем предстоит разобраться правоохранителям.

- Заретушировать бюллетень корректором можно. Закрасить проблемы людей и кризис власти таким способом нельзя, - высказали свою позицию «Новые люди».

За три дня голосования наблюдатели зафиксировали множество нарушений. Фото: Предоставлено

Отметим, что, по данным партии, на ряде избирательных участков подсчет голосов затянулся.

- В шести участковых избирательных комиссиях (городские округа 8, 19, 20; областной округ 10), на которых мы выставили своих наблюдателей, он шел практически до конца следующего дня. Наши представители пришли на участки 13 сентября в семь утра и более 33 часов следили за ходом голосования и поведением итогов. Напомню, выборы завершились 13 сентября в 20:00 и участки закрылись для подсчета голосов. На УИКах 1063, 1085, 1169, 1176, 4001, 4016 их считали более 20 часов. Все это время наши наблюдатели находились на избирательных участках. В ряде комиссий итоговые протоколы смогли составить только вечером 14 сентября, - прокомментировал ситуацию руководитель «Новых людей» в регионе Антон Ткачев.

Партия готовит публичный отчет о нарушениях избирательного законодательства в Воронежской области, зафиксированных ее наблюдателями за три дня голосования. И представит его в ближайшее время. Кроме того, по выявленным фактам ею поданы заявления в полицию, прокуратуру и Следственный комитет.