Кредитный портфель ВТБ в Воронеже по итогам полугодия достиг 103 млрд рублей

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Объем привлеченных средств вырос с начала года на 20%, до 106,2 млрд рублей. Корпоративный кредитный портфель составляет 63,8 млрд, объем пассивов – 39,9 млрд (+40% за полгода), гарантии и аккредитивы – 23,4 млрд рублей.

Розничный кредитный портфель за шесть месяцев увеличился до 39,2 млрд рублей (+6%). Банк выдал 6,1 тыс. кредитов наличными на общую сумму 3,6 млрд рублей, 2,4 тыс ипотечных займов на 4,2 млрд, а также 890 автокредитов на 450 млн рублей. Объем привлеченных средств физлиц вырос на 9%, до 66,3 млрд рублей, при этом объем инвестиционных продуктов в нем – 14,3 млрд рублей (+29% к началу года).

Управляющий банка ВТБ в Воронежской области, вице-президент Владимир Пенин отметил: «Несмотря на снижение экономической активности в регионе вследствие пандемии коронавируса, нам удалось сохранить ключевые бизнес-показатели на докризисном уровне, а по отдельным направлениям нарастить их. Этому немало способствовали разработанные государством программы и наши собственные инструменты поддержки населения и бизнес-сообщества региона. С начала апреля и до текущего момента мы оказали кредитную помощь населению и бизнесу региона на общую сумму 15,7 млрд рублей». Банк ВТБ (ПАО).