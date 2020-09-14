В Воронеже прошел фестиваль для собак и их хозяев Pets Fest Day

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В субботу, 12 сентября, в центре Черноземья прошел второй по счету фестиваль Pets Fest Day, организатором которого является сеть ветеринарных клиник и зоомагазинов «Здоровье животных».

- Идея фестиваля зародилась еще год назад. Мероприятие понравилось нашим гостям, мы слышали много положительных отзывов и решили его повторить, - рассказывает Ксения Щербина, маркетолог «Здоровья животных».

- В этом году проводим фестиваль на открытой площади, никому не мешаем, на входе стоят антисептики. Организатором выступает сеть ветеринарных клиник и зоомагазинов «Здоровье животных». У нас 6 филиалов по всему Воронежу, работаем круглосуточно. В наших клиниках широкий спектр услуг, высококвалифицированные специалисты. Мы лечим самых разных животных. У нас были и цирковые тигры, ящерицы, совы, еноты, хорьки, попугаи и многие другие. Так что приходите к нам!

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Гостей фестиваля ждали самые разные активности: конкурсы и розыгрыши, обследование животных от врачей-ветеринаров, лекции и много всего другого. Для того, чтобы собакам разных пород было комфортнее, их нахождение на площадке было ограничено. Первыми пришли миниатюрные породы собак (весом до 4-х килограммов), затем - маленькие породы (от 4-х до 10-ти килограммов). Последними на территорию фестиваля зашли средние (11-25 килограммов) и крупные собаки (26-50 килограммов). Стоит отметить, что питомцы между собой не ругались и не дрались, а спокойно занимались своими делами: делали фотографии и проходили обследования.

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Нам стало интересно побольше узнать о главных гостях этого мероприятия — собаках. Мы пообщались с хозяевами нескольких питомцев и собрали для вас несколько занятых историй и полезных советов.

Хаски Вики

- Мы тут впервые, решили прогуляться вместе с Вики – это Хаски, – рассказывает хозяйка Наталья. - Постоянно проходим с ней обследования в «Здоровье животных». Она вообще спокойная, но вот как родила щенков, стала немного взбалмошная. А так хорошая девочка, не убегает, слушается. Единственное, однажды она убежала от моего молодого человека на мусорку. А парень просто не переносит морепродукты. Ну собственно, она наелась там рыбы и побежала облизывать своего хозяина. А в целом она очень послушная. Это скорее было исключение.

Вест — хайленд-уайт-терьер

- Мы на этом фестивале уже второй раз, в прошлом году осталось много положительных эмоций, – рассказывает Лиза, хозяйка веста. - На самом деле собака появилась у нас совсем недавно. Мы увидели в интернете пост о том, что маленького Вест-хайленд-уайт-терьера хотят усыпить прошлые хозяева. Я сразу для себя решила, что нужно его спасать. Мама сразу сказала, что он нужен, его глаза покорили нас. Отчим был против, но сейчас они просто лучшие друзья, вместе смотрят телевизор, настоящие лучшие друзья.

Немецкая овчарка Махно

На Pets Fest Day приходили не только хозяева собак, но и заводчики. Например, Инна Кобзева, которая разводит Немецких овчарок:

– Это вот Оцельхов Махно, ему полтора года. Вообще, «немцы» неприхотливая порода. Конечно, их нужно расчесывать, мыть, ну собственно, как и всех собак. Главное следить за здоровьем, тогда и шерстка будет блестеть.

Также на мероприятии прошло выступление дрессировщика, который рассказал о работе кинологов и их подопечных. Оказывается, в лесах собаки ищут пропавших не по запаху. Они убегают далеко от своих хозяев в поисках людей, которые лежат или сидят на земле. Как только пес находит такого человека он начинает громко гавкать. Кстати, по словам кинолога, только за эту неделю она трижды выезжала на поиски пожилых людей. К счастью, все обошлось хорошо. Выступление дрессировщика завершилось показательным выступлением поисковых собак при участии гостей фестиваля.

Корги Фокс

– Мы в этом фестивале участвуем уже второй год. Здесь очень много специалистов, которые дают советы - это самые главное. Во-вторых, это общение собачек, много новых знакомств тут заводим, только позитивные эмоции, – рассказывает «КП-Воронеж» Катерина, хозяйка Корги по кличке Фокс. – Это самая маленькая в мире овчарка и все этим сказано. Характер овчарки, очень любит детей, защищает их, с ним не страшно.