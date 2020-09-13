За два дня явка на выборах в Воронежской области превысила 29%

По данным на вечер субботы, в выборах приняли участие 547 тысяч 215 жителей региона Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сегодня – 13 сентября – основной день голосования на выборах в Воронежской области. Досрочные прошли 11 и 12 сентября.

Одним из первых в воскресенье проголосовал губернатор Александр Гусев. Глава региона пришел на свой избирательный участок №14/07 (здание гимназии Басова) в 8.25, заполнил бюллетень и опустил его в урну. А также ответил на вопросы журналистов.

Он отметил, что в предыдущие два дня голосование в регионе прошло неплохо. В муниципалитетах явка уже превысила 50%. Отведение для этой процедуры нескольких дней – вынужденная мера в условиях складывающейся эпидемиологической обстановки, но, возможно, тенденция приживется.

– Голосование – это гражданский долг. Я думаю, каждый житель и активный гражданин или в прошедшие два дня, или сегодня пришел или придет обязательно на избирательный участок выразить свою волю. Мы формируем свое будущее как минимум на пять лет, потому что выбираем людей, которые будут принимать законы, – резюмировал губернатор.

Всего по итогам двух дней голосования (11 и 12 сентября) явка на выборах в Воронежской области составила 29,69%. Об этом рассказала заместитель председателя региональной избирательной комиссии Наталья Репченко. Брифинг с ее участием состоялся 13 сентября.

По данным на вечер субботы, в выборах приняли участие 547 тысяч 215 жителей региона. Наталья Репченко уточнила, что отличился Аннинский район. Там явка составила 79,72%. Еще девять районов области преодолели порог в 60%. Это Бобровский, Богучарский, Бутурлиновский, Таловский и другие.

Меньшую активность проявили жители Коминтерновского района Воронежа. Там явка составила чуть более 8%. Всего за два дня в областном центре отдали свои голоса на избирательных участках 90 тысяч 608 человек.

Напомним, по итогам первого дня в среднем явка составляла 14,34%. По Воронежу – 5,9% (49101 человек). Общее число избирателей – 1 миллион 842 тысяч 490 человек. 832 тысячи 375 (45%) – это жители Воронежа.

Как следует из статистики, бюллетени в помещениях для голосования заполнили 53,6%. На дому это сделали 223031 человек. На выносных участках, которые были организованы на придомовых территориях, – 29543 избирателя. В населенных пунктах, не имеющих стационарных участков, – 0,24% жителей региона. Воспользовались системой «Мобильный избиратель» 9073 человека.

Что касается обращений граждан, которые поступили за это время, то письменных областной избирком зафиксировал 30. Еще более 200 звонков было принято по телефону «горячей линии». В основном люди просили разъяснить порядок голосования и задавали вопросы по поводу предвыборной агитации.

Кроме того, за ходом выборов следит и принимает жалобы и обращения Обществанная палата Воронежской области.

Председатель комиссии по взаимодействию с муниципальными Общественными палатами и НКО Валерий Черников уточнил, что голосование по региону проходит в штатном режиме, хотя накал выборной конкуренции дает о себе знать.

– Это сказывается на работе участковых избирательных комиссий, которые продолжают испытывать иногда переходящие границы действия контролеров от кандидатов и избирательных объединений. Ситуационный центр Общественной Палаты Воронежской области в непрерывном режиме работает с наблюдателями. Все сигналы о нарушениях проверяются и фиксируются. Ситуационный Центр заостряет внимание кандидатов и иных участников процесса на необходимости проверки информации перед ее публикацией избирательными объединениями. Задача наблюдения — обеспечить соблюдение процедуры голосования на выборах, а не поднимать градус общественной дискуссии. Очевидно, что процесс досрочного голосования требует дальнейшей проработки и широкого обсуждения для установления регламента всех подпроцессов, необходимых для четкого соблюдения выборного законодательства.

Активно включилась в выборы молодежь региона.

Командир всероссийского студенческого отряда вузов Минсельхоза РФ Роман Толстолуцкий поделился своим мнением:

– Нравится то, что многие ребята принимают участие в выборах в качестве наблюдателей и членов избирательных комиссий. Они самостоятельно, своим примером влияют на честность и прозрачность процесса. Сами видят ситуацию изнутри. В этом году я пристально следил за нюансами предвыборных кампаний. Радует, что многие кандидаты представляют интересы молодежи. Это очень приятно. Думаю, новый состав и городской, и областной Дум будет обладать такими деловыми качествами, которые позволят работать «на совесть» и депутаты в свою очередь будут помогать молодежи развиваться. В нашем регионе молодые люди активные, развиваются во всех направлениях, и, возможно, после выборов поддержка со стороны парламентариев будет еще больше.