Председатель Воронежской областной Думы проголосовал на региональных выборах

Владимир Нетёсов подчеркнул, что для нашего региона эта избирательная кампания оказалась не только одной из самых масштабных, но и отличается высокой конкуренцией

Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов проголосовал на избирательном участке, который располагается в Воронеже в здании школы №76.

Напомним, с 11 по 13 сентября 2020 года на территории Воронежской области проходит голосование по выборам депутатов Воронежской областной Думы, Воронежской городской Думы, а также депутатов в ряде муниципальных образований.

Владимир Нетёсов исполнил свой гражданский долг, а затем ответил на вопросы журналистов. Он подчеркнул, что для нашего региона эта избирательная кампания оказалась не только одной из самых масштабных, но и отличается высокой конкуренцией. Всего в регионе проходят 462 кампании. В общей сложности будет замещено около 4 тысяч депутатских мандатов различного уровня, на которые претендуют почти 7 тысяч кандидатов. Самая крупная кампания – выборы депутатов Воронежской областной Думы. Здесь на 56 мандатов претендует почти 700 человек.

Также председатель Воронежской областной Думы отметил высокий уровень организации нынешней выборной кампании. На избирательных участках региона обеспечена высокая доступность для голосования и при этом максимальная санитарная безопасность. Все помещения обеспечены индивидуальными средствами защиты, как для голосующих граждан, так и членов избирательных комиссий, и наблюдателей.

При проведении голосования кроме безопасности, обеспечен полномасштабный общественный контроль, открытость и прозрачность всех процедур. На участках работают наблюдатели от партий и региональной Общественной палаты. По информации областной избирательной комиссии для формирования корпуса наблюдателей было подано более 6 тысяч заявок. Кроме того, все избирательные участки региона, кроме семи с особым режимом доступа, оборудованы системами видеонаблюдения.

С 11 по 13 сентября 2020 года на территории Воронежской области проходит голосование по выборам депутатов Воронежской областной Думы, Воронежской городской Думы, а также депутатов в ряде муниципальных образований

Справочно:

Для проведения выборов на территории Воронежской области образованы 1 735 избирательных участков: 1 732 – на постоянной основе, 3 – в местах временного пребывания избирателей.

ЦИК России утвердила порядок досрочного голосования избирателей при проведении выборов в единый день голосования в течение 2 дней до дня голосования. Досрочное голосование проходит по единому режиму – с 8:00 до 20:00 на всех выборах.

В регионе также применяют дополнительные формы досрочного голосования: на территориях и в местах, пригодных к оборудованию для проведения голосования, групп избирателей, участников референдума, проживающих в населенных пунктах, где отсутствуют помещения для голосования, и транспортное сообщение затруднено. Широкое применение получил механизм голосования по месту нахождения - «Мобильный избиратель».

В городе Воронеже на 220 участках будут использоваться КОИБ-2017.