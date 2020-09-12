На выборах в Воронежской области в первый день проголосовали более 14% избирателей

По данным на вечер пятницы в голосовании приняли участие 264 тысяч 217 жителей региона. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вчера, 11 сентября, начались выборы в областной парламент. Кроме того, предстоит обновить состав Воронежской городской Думы и органов местного самоуправления в районах.

По данным на вечер пятницы в голосовании приняли участие 264 тысяч 217 жителей региона. Явка на выборы составила 14,34%. Данными в ходе брифинга, прошедшего в субботу, 12 сентября, поделился председатель областной избирательной комиссии Сергей Канищев.

Традиционно активнее всего голосуют жители сельских районов. Там в среднем явка составила около 20%. По Воронежу – 5,9% (49101 человек). Общее число избирателей в списках – 1 миллион 842 тысяч 490. Из них 832 тысяч 375 человек (45%) – жители Воронежа.

Голосование проходит на 1735 участках. Три из них образованы в местах временного пребывания избирателей: два в Боброве – в поликлинике и санатории – и один в Коминтерновском районе в больнице.

Как следует из статистики, подавляющая часть жителей региона предпочла заполнить бюллетени в помещениях для голосования. Это 142 тысячи 124 человека (53,70%). Заявлений для бесконтактного голосования на дому было подано более 173 тысяч. Уже воспользовались такой возможностью 111691 человек (42%). Еще часть жителей области сделала выбор на выносных участках, которые были организованы на придомовых территориях возле участковых избирательных комиссий. Всего подали заявки на организацию такого вида голосования 11 районов, четыре из них находятся в Воронеже. Явка там составила 3,77%.

В населенных пунктах, не имеющих стационарных участков, проголосовало 0,17% жителей региона. Воспользовались системой «Мобильный избиратель» 19,3% (6022 человека).

В эти дни члены избирательных комиссий в регионе работают в усиленном режиме. Сергей Канищев отметил, что на участках задействовано 8 тысяч наблюдателей:

– Еще в резерве 2661 человек. Из общего количества 1316 наблюдателей – от кандидатов, 2163 – от политических партий и 4599 – от субъектов общественного контроля.

Рассказал Сергей Канищев и об обращениях граждан, которые поступили за это время. Более 100 звонков было принято по телефону «горячей линии» облизбиркома. В основном граждане просили разъяснить порядок голосования и задавали вопросы по поводу предвыборной агитации.

Напомним, в этом году единый день голосования продлили. Сделать выбор можно с 11 по 13 сентября включительно.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев записал видеообращение к жителям региона. В нем он призвал проявить свою гражданскую активность и прийти на выборы. По словам Александра Гусева, этот выбор определит дальнейшее развитие области и наше будущее.

11 сентября работу избирательных участков проинспектировала Уполномоченный по правам человека в Воронежской области Татьяна Зражевская. Ее порадовало то, что уже с восьми утра люди начали приходить и голосовать. Татьяна Дмитриевна отметила, что три дня, отведенные для этого, – важный шаг, поскольку многие хотят свои выходные дни провести на дачах.

– Положительно то, что на участках позаботились о людях с ограниченными возможностями: где-то для них пандусы сделали, где-то подъемники, где-то расположили избирательную комиссию на первом этаже, а не на втором, как ранее, – поделилась Татьяна Зражевская.

А также уточнила по поводу звонков на «горячую линию» Уполномоченного по правам человека региона: каких-либо острых жалоб на сегодняшний момент не было.

Активно включилась в голосование и воронежская молодежь. Многие кандидаты и партии поддерживают интересы молодого поколения или же их идеи близки.

Важность проходящих выборов прокомментировал руководитель регионального штаба Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Антон Красов.

– Во-первых, важно, что выборы проходят три дня. Практика голосования по поправкам в Конституцию РФ дала положительные результаты. Общественники ранее обсуждали этот вопрос и пришли к выводу, что надо продолжать такую тенденцию. Хорошо, что ЦИК поддержал эту идею и у жителей Воронежской области есть три дня, чтобы высказать свою позицию. Особенно сейчас, во время борьбы с коронавирусом. Во-вторых, привлекает то, что выборы легитимны и прозрачны. В современных условиях у людей есть средства связи, можно зафиксировать любые нарушения, отправить их в избирком – и на них тут же отреагируют. И, в-третьих, молодежь отмечает сегодня интерес партий, кандидатов именно к их проблемам или начинаниям.