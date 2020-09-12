Сергей Лукин проголосовал на выборах в законодательное собрание Воронежской области и городскую Думу

По мнению сенатора, основная цель, на которую должна быть ориентирована работа избранных депутатов, – это повышение благосостояния населения

11 сентября сенатор РФ Сергей Лукин посетил избирательный участок №12/34, расположенный в областной научной библиотеке им. И.С. Никитина. Он отдал свой голос на выборах в Воронежскую областную Думу и Воронежскую городскую Думу.

«Я исполнил свой гражданский долг, реализовал конституционное право избирать, – подчеркнул Сергей Лукин. – Сегодня перед нами стоит задача выбрать по партийным спискам и одномандатным округам таких депутатов, которые будут реально работать, выполняя наказы избирателей, и смогут обеспечить поступательное развитие региона».

По мнению сенатора, основная цель, на которую должна быть ориентирована работа избранных депутатов, – это повышение благосостояния населения. А это означает, что приоритетными направлениями должны стать улучшение экономической ситуации, создание новых рабочих мест, развитие социальной сферы, образования, медицины.

Сергей Лукин добавил, что о результативной работе облдумы предыдущего созыва и эффективном взаимодействии с исполнительной властью красноречиво говорит тот факт, что консолидированный бюджет Воронежской области за пять лет полномочий регионального парламента, с 2015 по 2020 год, увеличился практически в полтора раза.

Важной задачей, по словам сенатора, является выполнение федеральных планов, реализация национальных проектов.

«Для достижения поставленных целей необходимо, чтобы действия законодательного собрания Воронежской области и городской Думы нового созыва были направлены на консолидацию усилий исполнительной и законодательной власти», – уверен Сергей Лукин.

Напомним, участки для голосования открылись 11 сентября в 8 часов утра. 11-13 сентября в Воронежской области состоится 462 избирательных кампании, по итогам которых будут замещены около четырех тысяч выборных должностей. В их числе – выборы депутатов областной Думы седьмого созыва и Воронежской городской Думы пятого созыва, депутатов Советов народных депутатов муниципальных районов, глав и депутатов городских и сельских поселений.